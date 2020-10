"Malgré les vagues, j'ai continué pour la bonne cause" : à 12 ans, il nage 40 km pour Octobre rose

INTERVIEW

"Au début, j’ai trouvé qu’il y avait un peu de vagues mais j’ai continué à nager." On découvre tout juste son nom, mais Christophe Maleau est déjà un petit prodige de la natation. Le 10 octobre, ce jeune Martiniquais de 12 ans a gagné la Martinique à la nage depuis l'île de Sainte-Lucie, soit 40 kilomètres en pleine mer et 13 heures de traversée.

Une performance impressionnante réalisée en hommage à sa mère, atteinte d’un cancer du sein, et réalisée dans le cadre d’Octobre rose. Quelques jours plus tard, il a raconté son exploit au micro d'Europe 1. "J’ai pensé à ma mère et à la bonne cause. La fusion des deux m’a fait continuer d’avancer."

"Je cherchais des bêtes dans l’eau"

Au cours des 13 heures passées dans l'eau, le temps lui a parfois semblé long. Pas de quoi toutefois décourager Christophe Maleau. "J'avais un casque alors j'écoutais un peu de musique quand je m'ennuyais. Je cherchais aussi des bêtes dans l’eau. Au milieu de la traversée, un groupe de dauphin m’a accompagné. Ils m’ont vu, sont restés un peu derrière et ils sont partis."

Rêve olympique

Pour ne pas flancher, le jeune nageur devait être ravitaillé en eau toutes les 20 minutes. "Et toutes les heures, j'avais des gels avec des aliments nutritifs à l'intérieur", explique-t-il.

"Je pense que je ne me rends toujours pas compte de ce que j’ai fait. Ca revient petit à petit dans ma tête et je me dit 'c’était pas mal quand même 40 kilomètres.'" Le jeune prodige ne compte pas s'arrêter là : depuis tout petit, il songe aux Jeux olympiques. "Représenter la France aux JO, ce serait le rêve." Et c'est tout ce qu'on lui souhaite.