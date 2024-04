Ponts du mois de mai : où est-il possible de partir sans trop se ruiner ?

Les élèves de la zone C débutent leurs vacances de printemps. Après ces vacances, une série de ponts et de jours fériés vont s'enchaîner au mois de mai, et si vous n'avez pas encore réservé, il ne faut pas traîner, mais il reste encore quelques bons plans.

"Trouver un logement qui ne soit pas hors de prix"

Si vous optez pour un trajet en avion, il vaut mieux cibler le pont de l'Ascension que celui de la Pentecôte qui a vu les prix vite s'envoler. Parmi les destinations les plus prisées, du classique en cette période : le sud de la France et des villes comme Marseille et Toulouse, ou l'Europe du Sud comme l'Espagne et Barcelone, l'Italie ou le Portugal. Il est encore possible de s'en sortir pour moins de 200-250 euros aller-retour.

Selon Guillaume Rostand, porte-parole du comparateur de voyages Liligo, il est "encore possible de faire des bonnes affaires et de partir dans le sud de l'Europe pour des prix abordables, en tout cas pour ce qui est de l'aérien parce que l'effet que cela a aussi, c'est que sur la partie hôtellerie et location, le marché est très tendu". Ce qui sera compliqué donc dans ces ponts, c'est "vraiment de trouver un logement qui ne soit pas hors de prix".

Des offres de logements qui commencent à se raréfier dans le nord-ouest de la France, même s'il reste encore des places, souligne la plateforme Expedia qui observe que réserver la nuit du 9 mai permettra de faire baisser les prix.