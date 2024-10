18e édition du Pasteurdon : cancers, maladies du réchauffement climatique, futures épidémies... L'institut Pasteur célèbre la science

Le Pasteurdon revient pour une 18e édition du 9 au 13 octobre 2024 pour célébrer la science et faire avancer la recherche, en partenariat avec Europe 1. Cette année, le comédien Kad Merad et l'animatrice Julia Vignali sont les parrain et marraine de l'édition. Depuis 137 ans, les chercheurs de l'Institut Pasteur œuvrent autour des grandes questions scientifiques et des défis sanitaires globaux.

Depuis 18 ans, l’Institut Pasteur s’ouvre vers la société pour présenter la diversité des avancées de la recherche menée entre ses murs. Maladies émergentes, infections résistantes aux antibiotiques, impact du réchauffement climatique sur notre santé, progrès des cancers chez les jeunes, etc. Les pistes explorées concernent les enjeux actuels de santé. L’édition de cette année intègre en outre la santé de la femme et les liens mère-enfant.

Le Pasteurdon revêt également une importance capitale en tant qu’opération d’appel aux dons, essentielle au financement des travaux menés par les chercheuses et chercheurs. Les dons représentent près d'un tiers du budget de l'Institut Pasteur. La générosité du public permet de financer des projets de recherche innovants, qui ouvrent la voie à de nouvelles découvertes scientifiques et à des avancées significatives pour la santé de tous.

Comment faire un don ? En ligne sur Pasteurdon.fr

Par téléphone au 36.20, dites "Pasteurdon" (service gratuit + prix appel)

Par chèque à l'ordre du Pasteurdon (à envoyer au 25 rue du Dr Roux, 75015 Paris)

Par SMS en envoyant "DON" au 92112 pour faire un don de 20 euros