18 départements de la moitié nord en vigilance orange pour des orages

Dix-huit départements, notamment dans les Hauts-de-France et la région parisienne, ont été placés en vigilance orange en raison de prévisions d'orages parfois violents qui pourront être accompagnés de grêle, a annoncé mardi Météo-France.

Cette "situation fortement orageuse (…) nécessite une vigilance particulière compte tenu de son intensité et dans la mesure où il existe une forte probabilité d'occurrence de phénomène violent", a précisé Météo-France dans un communiqué.

La région parisienne touchée en fin d'après-midi

Mardi en fin de matinée, la zone pré-orageuse était située sur la Basse-Normandie et se dirigeait vers l'Île-de-France. Elle devrait prendre de la vigueur dans l'après-midi, touchant dans un premier temps la région parisienne et la Bourgogne, puis les Hauts-de-France et l'ouest de la région Grand Est.

"Sous les orages les plus violents, on attend de la grêle et des rafales de vent de l'ordre de 90 à 110 km/h", mais le phénomène sera "assez bref", de l'ordre de quelques heures. Les dix-huit départements concernés sont l'Aisne, les Ardennes, l'Aube, la Marne, la Meuse, le Nord, l'Oise, le Pas-de-Calais, Paris et la petite couronne, la Seine-et-Marne, les Yvelines, la Somme, l'Yonne, l'Essonne et le Val-d'Oise.