14-Juillet : un imposant dispositif de sécurité déployé à Paris

Tous ceux qui ont un jour eu la (mauvaise) idée de tenter de circuler dans le secteur des Champs-Élysées, à Paris, un 14 juillet le savent : la Préfecture de police prévoit un important dispositif de sécurité autour du défilé militaire. Dimanche ne fera pas exception.

Les autorités ont établi un périmètre de protection en deux temps. Le premier commence à 6h30 autour des Champs-Elysées et jusqu'aux Tuileries. Dès 7h30, ce périmètre sera étendu jusqu'à la Porte Maillot d'un côté et au musée du Louvre de l'autre. Les bords de Seine et les Invalides seront également concernés.

Fouilles et palpations

À l'intérieur de ce périmètre, les règles sont strictes : pas de boissons alcoolisées ni de bouteilles en verre, interdiction de circuler en véhicules à moteur ou d'avoir un animal considéré comme dangereux, ni de transporter des articles pyrotechniques, comme des pétards, ou des armes par nature, y compris factices. Des filtrages seront déployés avec des palpations de sécurité, des inspections visuelles mais aussi la fouilles des sacs et bagages.

Par ailleurs, les manifestations des "gilets jaunes" seront interdites sur une large part de la capitale. La RATP et la SNCF ont également prévu de fermer certaines stations de métro et RER, notamment Tuileries, Concorde, Champs-Elysée Clemenceau et Charles de Gaulle-Étoile. Pour d'autres, notamment Franklin Roosevelt et Georges V, certaines sorties seront condamnées.