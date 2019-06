VIDEO - La Nasa dévoile les images d'un coucher de soleil depuis la Station spatiale

En un peu plus d'une minute, on assiste à un coucher de soleil sur la Terre d'un point de vue inédit, celui de la Station spatiale internationale (ISS). La Nasa a partagé dimanche une vidéo montrant ce phénomène enchanteur.

Les astronautes ont le privilège de voir ce spectacle jusqu'à 16 fois par jour. La Station spatiale internationale, en perpétuel mouvement puisqu'elle est en orbite autour de la planète bleue, fait le tour de la Terre en 90 minutes. Les scientifiques peuvent donc voir des levers et couchers de soleil tout au long de leur journée, entre deux expériences.

The @Space_Station is the perfect place to view a sunset. In fact, the station orbits the Earth every 90 minutes — meaning this sunset you see is actually one of 16 the station residents see in a day. Take in the view and see where the station is flying: https://t.co/bTLMd9po4hpic.twitter.com/NvK7HJJYds