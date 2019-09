Savez-vous que notre squelette se modifie au fil du temps ?

ON DÉCRYPTE

Notre squelette raconterait notre façon de vivre. C'est en tout cas ce que montre une récente étude menée par des chercheurs de l'Imperial College de Londres. À l'arrière du crâne, par exemple, les chercheurs ont constaté qu'un petit os, une épine osseuse plus exactement, se développe de plus en plus chez ceux qui passent plusieurs heures par jour la tête penchée sur leur téléphone portable.

De la même manière, un autre os, situé au niveau du bassin celui-là, rétrécit chez les adolescents trop sédentaires, qui ne font pas assez d'activité physique. Plus original encore, certains os réapparaissent ! Ainsi, l'os Fabella est de retour à mesure que l'homme grandit et en l'occurrence, en France, l'homme a pris 20 centimètres lors des 200 dernières années !

Un échantillon trop restreint ?

Alain Froment, médecin et anthropologue biologiste, explique : "Ce sont des os qui apparaissent seulement avec l’effort. Par exemple, vous êtes plus grand, donc plus lourd, et votre genou va travailler davantage. On constate alors la présence d'un petit grain d'os dans un ligament, à l'arrière de la jambe. On sait aussi que ceux qui l’ont ont tendance à avoir davantage mal au genou".

Pour certains chercheurs, l'échantillon de personnes examinées est trop restreint pour avoir des statistiques fiables. D'autres experts disent enfin que certains petits os, de la taille d'un grain de sésame, peuvent aussi se développer de façon génétique.