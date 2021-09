Testez votre nez, dégustez du chocolat... Rendez-vous au festival de la "Cité des sens" !

REPORTAGE

Que se cache-t-il derrière les odeurs du quotidien ? C'est la question à laquelle veut répondre la deuxième édition du festival Cité des sens à la Cité des sciences et de l'industrie à Paris ce samedi et dimanche. Des ateliers et conférences seront ouverts au public. Vous pourrez par exemple, "tester votre nez" et comprendre comment le cerveau fonctionne face aux odeurs.

Dans le noir total

C'est une expérience inédite dans le noir total, où tous les sens seront perturbés. Une démonstration de distillation de plantes ou encore des ateliers sur l'odorat pour comprendre comment les odeurs influencent nos émotions, vous attendent.

Les odeurs existent dans notre cerveau. Une odeur qui est apaisante pour une personne ne l'est pas forcément pour une autre. Vous pourrez aussi découvrir ce qui se cache derrière les odeurs qui nous entourent : les parfums, les lessives, les gels douche, le tout en présence d'experts, chimistes, neuroscientifiques et spécialistes en marketing olfactif.

Toutes les odeurs et saveurs du chocolat

Le public aura aussi la possibilité de décortiquer les odeurs liées au chocolat. "La difficulté, c'est de prendre le temps de manger son chocolat et pas de l'avaler ou de le déglutir trop vite. Il faut expliquer les différents arômes qu'on va trouver dans du chocolat noir, dans du chocolat au lait et qui va montrer aussi les fèves de cacao", explique Marie Bécher, cheffe de projet à la Cité des sciences et de l'industrie. "Le grué de cacao est montré à différentes étapes. A chaque étape on ne va pas ressentir exactement la même chose. Ce n'est pas non plus les mêmes arômes puisque les arômes, puisque les odeurs on les sent avec le nez, mais aussi avec la bouche. Il y a beaucoup de choses qui se passent, qu'on appelle par la rétro-olfaction", raconte-t-elle.