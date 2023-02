Séisme en Turquie et Syrie : comment fonctionne l'échelle de Richter ?

Le séisme survenu dans la nuit du dimanche au lundi en Turquie et en Syrie fait trembler le monde, tant le nombre de victimes et la vue des décombres sont effroyables. Et pour cause, le tremblement de terre était très violent, 7,8 de magnitude sur l'échelle de Richter. Une seconde secousse très forte a eu lieu à une centaine de kilomètres du premier avec 7,5 de magnitude. Pour comprendre ces chiffres, il faut savoir ce qu'est l'échelle de Richter.

>> LIRE AUSSI - Séisme en Turquie et en Syrie : une course contre la montre pour extirper les survivants

Le séisme de 1960 au Chili, le plus fort jamais enregistré

L'échelle de Richter permet donc de calculer la magnitude, c'est-à-dire, l'énergie dégagée lors d'un tremblement de terre. Sa théorisation remonte à 1935, lorsque Charles Richter un sismologue américain, établit une équation logarithmique pour évaluer l'amplitude des ondes des séismes qui touchent la Californie du sud. Plus l'amplitude des ondes est grande, plus la magnitude est élevée. Il faut donc comprendre qu'un point de magnitude en plus correspond à une énergie dégagée 10 fois plus importante.

Le séisme le plus fort jamais enregistré est celui qui a frappé le Chili en 1960 : il était d'une de magnitude 9,5. C'est pour cette raison que l'on entend parler des 9 degrés de l'échelle de Richter car avant elle, c'est l'échelle de Mercalli qui permettait de mesurer l'intensité d'un séisme en fonction du ressenti pour l'homme, et des dégâts observés à la surface.