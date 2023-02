Séisme en Turquie et Syrie : la communauté internationale se mobilise

Ce lundi, la Turquie et la Syrie ont été frappées par un second séisme qui a tué près de 2.000 personnes. Face à cela, la communauté internationale a proposé son aide. Le ministre turc de l'Intérieur Süleyman Soylu avait lancé un appel à l'aide internationale, en matinée sur la chaîne Haberturk. Plusieurs pays de l'Union européenne, ainsi que des grandes puissances comme les Etats-Unis et la Chine ont vite répondu à l'appel.

La Grèce promet une aide importante à la Turquie

Le Premier ministre grec, Kyriakos Mitsotakis, a promis lundi de "mettre à disposition (...) toutes ses forces" pour venir en aide à la Turquie voisine, ravagée par un violent séisme qui a également touché la Syrie et fait plus de 1.500 morts, selon un bilan provisoire. "Il nous faut mettre à disposition de la Turquie toutes nos forces en fonction de ce qu'elle pourra nous demander de plus", a affirmé le chef de gouvernement alors que la Grèce, qui entretient des relations orageuses avec son voisin et rival régional, a déjà annoncé l'envoi d'un avion de l'armée de l'air grecque avec une vingtaine de pompiers et de l'aide humanitaire.

Il s'agit d'"un tremblement de terre catastrophique", a ajouté M. Mitsotakis précisant que la Grèce pouvait fournir à la Turquie "divers équipements, des équipements médicaux, des couvertures, des tentes" en fonction de ses besoins. De son côté, le ministre grec des Affaires étrangères Nikos Dendias a dit avoir eu une communication avec son homologue turc, Mevlut Cavusoglu, et répété être prêt à fournir "une assistance immédiate" à la Turquie. A bord du C-130 de l'armée grecque qui doit décoller ce lundi se trouvera aussi le président de l'Organisme grec de lutte contre les séismes (Oasp) pour participer à " la gestion des efforts pour faire face à ce désastre ", a indiqué lundi Yiannis Oikonomou, porte-parole du gouvernement grec.

Malgré leur rivalité historique ravivée ces derniers temps par la question migratoire et le dossier des hydrocarbures, Athènes et Ankara s'apportent une aide mutuelle en cas de catastrophes naturelles notamment depuis un précédent séisme qui avait ravagé la Turquie en 1999 à Izmit.

Londres envoie 76 secouristes en Turquie

Le Royaume-Uni envoie une "aide immédiate" en Turquie avec notamment une équipe de 76 secouristes, du matériel et des chiens après le séisme qui a également touché la Syrie et fait plus de 1.500 morts, a annoncé lundi le ministre britannique des Affaires étrangères James Cleverly. En Syrie, les Casques blancs financés par le Royaume-Uni ont "mobilisé leurs ressources", a-t-il ajouté sur Twitter, soulignant que Londres se tient "prêt à apporter une aide supplémentaire".

L'Union européenne se mobilise

L'UE a activé son "mécanisme de protection civile", et "des équipes des Pays-Bas et de Roumanie sont déjà en route", selon le commissaire européen à la Gestion des crises, Janez Lenarcic. Des équipes ont été "rapidement mobilisées", issues de dix pays de l'UE (Bulgarie, Croatie, France, Grèce, Pays-Bas, Pologne, Roumanie, République tchèque)", a-t-il précisé dans un communiqué. C'est dans ce cadre que la Bulgarie et la Roumanie envoient chacune deux avions emmenant une soixantaine de pompiers et sauveteurs, selon leurs autorités. Le Portugal s'est dit disposé à participer. "L'Allemagne va bien entendu envoyer de l'aide", dixit le chancelier allemand Olaf Scholz sur Twitter.

L'Italie compte "mettre à disposition (ses) personnels de la protection civile", a tweeté son chef de la diplomatie, Antonio Tajani. La Hongrie a proposé une aide du même type, selon le commissaire européen Lenarcic. L'Espagne a "immédiatement mobilisé des effectifs et des drones" en partance pour Malatya, où se trouve le centre d'aide international, a fait savoir son ministre des Affaires étrangères, Jose Manuel Albares, sur Twitter. Celui de la Pologne, Mariusz Kaminski, a annoncé par le même biais l'envoi de "76 pompiers et huit chiens secouristes".

Israël approuve une demande d'aide à la Syrie

Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, a annoncé lundi avoir "approuvé" l'envoi d'aide à la Syrie, frappée par un séisme meurtrier, après une demande de Damas reçue via des canaux "diplomatiques", les deux pays n'ayant pas de relations officielles. Israël "a reçu une requête provenant d'une source diplomatique pour de l'aide humanitaire en Syrie et je l'ai approuvée", a déclaré M. Netanyahu devant les députés de son parti, le Likoud. L'aide sera envoyée sous peu, a-t-il précisé. Son bureau a refusé de donner plus de détails concernant la "source diplomatique". La Syrie ne reconnaît pas l'existence d'Israël, et les deux pays se sont plusieurs fois affrontés.

Environ 783 personnes ont été tuées et 2.280 blessées en Syrie par un puissant séisme de magnitude 7,8 dans la nuit de dimanche à lundi, suivi dans la matinée par une très forte réplique de magnitude de 7,5. Le tremblement de terre a également fait des centaines de victimes dans le sud-est de la Turquie et le bilan risque de s'alourdir, de nombreuses personnes restant piégées sous les décombres. Israël a également proposé son aide à Ankara: une équipe de secouristes spécialisés part lundi pour la Turquie et une autre équipe avec de l'aide humanitaire suivra mardi, selon le ministère syrien des Affaires étrangères.

Le reste du monde réagit

Quelque "80 spécialistes" suisses du secourisme seront déployés en Turquie, a annoncé la diplomatie helvétique, citée par l'agence suisse ATS. En Ukraine, le président Volodymyr Zelensky a déclaré que son pays en guerre était "prêt à fournir l'aide nécessaire" à la Turquie. Et même "un grand groupe de secouristes", a précisé son chef de la diplomatie, Dmytro Kouleba, toujours sur Twitter. Du côté de la Russie, le président Vladimir Poutine a assuré que son pays était prêt à "apporter l'aide nécessaire" à la Turquie. Le ministre de la Défense Sergueï Choïgou a proposé à son homologue turc Hulusi Akar par téléphone "une aide médicale aux victimes", selon un communiqué du ministère. Vladimir Poutine a par ailleurs proposé "toute l'assistance nécessaire" de Moscou au "peuple syrien".

En Chine, l'agence chinoise officielle d'aide à l'étranger a déclaré qu'elle était en communication avec les autorités turques et syriennes et qu'elle était "prête à fournir une aide humanitaire d'urgence". L'Inde a décidé d'envoyer "immédiatement" des "équipes de recherches, de secours et médicales, ainsi que du matériel de secours", ont annoncé les autorités dans un communiqué. Le Premier ministre Narendra Modi avait tweeté plus tôt que son pays était "prêt à offrir toute l'aide possible" à la Turquie, ainsi que "aide et soutien" au "peuple syrien".

De plus, l'Iran est prêt à fournir "une aide immédiate à ces deux nations amies", a déclaré le président Ebrahim Raisi. L'Azerbaïdjan, pays frère de la Turquie, a annoncé l'envoi immédiat de 370 secouristes, selon l'agence officielle turque Anadolu. Filippo Grandi, le chef du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR), a tweeté que l'agence onusienne était "prête à fournir une aide d'urgence aux survivants par l'intermédiaire de ses équipes sur le terrain, dans la mesure du possible".