Seaturns : récupérer l’énergie des vagues

LA FRANCE BOUGE

Seaturns est une start-up bordelaise spécialisée dans la récupération de l’énergie des vagues, une ressource considérable à l’échelle mondiale. Elle développe depuis 2015 un système houlomoteur capable de produire de l’eau douce par dessalement d’eau de mer ou produire de l’électricité.

Le système est basé sur un ancrage innovant qui a été breveté. La phase de commercialisation débutera en 2022, axée prioritairement sur un marché de niche, à savoir l’alimentation en eau douce d’îles et de zones côtières isolées, comme par exemple des "beach resorts" dans l’océan Indien.

Vincent Tournerie, président de Seaturns : "L’accès à l’eau et à l’énergie constitue un enjeu majeur pour les prochaines années, la mer va y contribuer d’une manière prépondérante. Nous sommes résolus à nous rendre utiles pour la planète et pour les générations futures en mettant en œuvre des solutions dans les énergies marines renouvelables. La tâche est ardue mais elle est constituée de nombreuses étapes passionnantes, riches en rencontres variées et mondiales."