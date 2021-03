Persévérance : quel premier bilan trois semaines après l'atterrissage sur Mars ?

DÉCRYPTAGE

Il y a trois semaines jour pour jour arrivait sur la planète Mars le robot baptisé Persévérance, dont la mission est de collecter des échantillons qui seront rapportés sur Terre dans 10 ans. Fierté française, le rover envoyé par la Nasa, a embarqué à son bord une caméra tricolore, baptisée SuperCam. L'instrument, équipé notamment d'un laser, doit aider à déterminer la composition chimique et minéralogique de la surface de la planète rouge, à la recherche de traces de vie. Il a transmis ses premières données dès le lendemain de l'atterrissage du rover, le 18 février dernier.

La SuperCam en "très bonne santé"

Ces premiers résultats sont la preuve de la "très bonne santé" de l'instrument, selon son co-concepteur Sylvestre Maurice, responsable scientifique à l'Institut de recherche en astrophysique et planétologie (IRAP). Mais ce n'est pas la seule bonne nouvelle : 12 jours après le début de la mission, la SuperCam a effectué son premier "tir" d'analyses avec son laser sur une roche qui se révèle être intéressante. On y trouve en effet des éléments présents sur Terre, comme "du silicium, du potassium, du calcium, de l'aluminium, mais aussi de manganèse", détaille au micro d'Europe 1 Sylvestre Maurice. "On parle ici aussi d'hydrogène", ajoute-t-il.

"À ce stade, on n'a évidemment pas terminé l'analyse complète, mais il s'agit d'une roche de type basaltique, assez communes sur Terre, qui se trouvent sur le plancher océanique ou sur les continents."

La SuperCam a également repéré des grains de poussière dont la taille a surpris les scientifiques, puisqu'ils mesurent moins d'un dixième de millimètre, soit la taille d'un cheveu.