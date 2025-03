Pascal Praud et vous - «On ne cherche pas des athlètes» : une formatrice d'astronautes dresse le portrait robot des candidats recherchés

Invitée dans l'émission "Pascal Praud et vous", tous les jours de 11 heures à 13 heures sur Europe 1, Laura André-Boyet, institutrice d'astronautes à l'Agence spatiale européenne (ESA), décrit le profil-type des candidats recherchés pour rejoindre l'Agence. Réécoutez l'extrait. Vous pouvez réagir au 01.80.20.39.21.

Laura André-Boyet est instructrice d’astronautes à l’Agence spatiale européenne (ESA), c'est-à-dire qu'elle forme les astronautes de demain. Invitée dans l'émission Pascal Praud et vous, elle souligne que les candidats "doivent passer par une grosse moulinette de sélection", et décrit les critères demandés. "Ce sont des gens qui sont suffisamment instruits. On a aussi une fourchette d'âge, il ne faut pas qu'ils soient trop jeunes, ni trop vieux", commence-t-elle, précisant ensuite qu'on ne cherche pas des athlètes. On va chercher des gens extrêmement sains et qui, a priori, ne vont pas avoir de problèmes (médicaux)."