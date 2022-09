Mission Artemis : le décollage de la méga-fusée pour la Lune prévu mardi de nouveau annulé

Quand ça veut pas, ça veut pas. Le décollage de la nouvelle méga-fusée de la Nasa pour la Lune, pour la très attendue mission test Artémis 1, ne pourra pas avoir lieu mardi comme annoncé, à cause de la formation d'une tempête, a annoncé l'agence spatiale samedi.

Sous la menace de la tempête tropicale Ian, actuellement au sud de la Jamaïque, la Nasa doit préparer la fusée pour la rentrer à l'abri dans son bâtiment d'assemblage. La tempête devrait se renforcer en ouragan au cours des jours qui viennent et remonter via le Golfe du Mexique vers la Floride, où se trouve le centre spatial Kennedy d'où doit décoller la fusée.

Artemis I update: @NASA is foregoing a launch opportunity Tuesday, Sept. 27, and preparing for rollback, while continuing to watch the weather forecast associated with Tropical Storm Ian.



Learn more: https://t.co/A7M6KfWynNpic.twitter.com/Ul12GiPEte