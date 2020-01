L'étoile Betelgeuse est-elle en train de s'éteindre ?

1.000 fois plus gros que le soleil, l'astre Bételgeuse est âgée de 10 millions d'années. Pas si vieux pour une étoile. Pourtant, elle est probablement en fin de vie. Si elle se disloque, l'explosion en supernova sera visible de jour comme de nuit pendant plusieurs semaines, et un halo de lumière se propagera tout autour. Un phénomène rarissime dans notre galaxie. Et c'est bien pour cela que les passionnés du ciel sont en émoi.

Eric Lagadec en fait partie. Il est astrophysicien à l'Observatoire de la Côte d'Azur, situé à Nice. Avec 40 collègues de différents pays, il a créé un groupe de recherche, et tous rêvent d'assister à une explosion d'étoiles. "On prévoit qu’il y en aurait à peu près une par siècle, et j’espère bien en voir une un jour de mon vivant, je pense que ce serait un beau spectacle pour l’humanité entière. On n'a jamais observé une étoile qui allait donner une supernova avant qu’elle explose, en tous cas pas dans les détails", explique Eric Lagadec.

Située à 600 années-lumières de la Terre

Au bout de plusieurs semaines, le spectacle disparaîtrait et formerait une nébuleuse, visible dans le ciel pendant des milliers d'années. A l'instar de celle du Crabe, résidu de la supernova survenue en 1054.

Il n'est en revanche pas encore possible de savoir précisément quand cette étoile va mourir, cela pourrait être demain comme dans 100 ans, mais si elle explose, il n'y aurait aucun risque pour les Terriens. L'étoile se situe à 600 années-lumières de notre planète. Pour l'atteindre, il faudrait s'engager dans un voyage d'un million et demi d'années. Une autre hypothèse est également envisagée : il pourrait s'agir d'une éjection de gaz formant de la poussière qui cacherait le rayonnement de Bételgeuse.