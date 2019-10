Des gouttes pour remplacer bientôt lunettes et lentilles ?

À partir de 45 ans, on a les bras qui s’allongent. Car on a du mal à lire l’écran de son téléphone parce que son cristallin - cette lentille "naturelle" située derrière l'iris de l’œil - commence à fatiguer. Il suffira bientôt de se mettre une petite goutte dans chaque œil pour redonner de l’élasticité au cristallin et lui permettre à nouveau de faire le point de près. Plus besoin de lunettes ou de lentilles.

Ces gouttes, baptisées "CSF-1", sont développées par le laboratoire israélien Orasis Pharmaceuticals. Elles viennent de passer la deuxième phase des essais cliniques. Elles ont été testées sur près de 200 personnes avec succès et il n’y a eu aucun problème de tolérance. Elles approchent donc désormais de la commercialisation.

Le laboratoire cherche maintenant à corriger la myopie légère

Seul problème, l’effet n’est pas permanent; il peut durer trois, quatre ou cinq heures, selon la personne. Après, il faut également remettre des gouttes, au risque de voir flou.

Prochaine étape : tenter de corriger d’autres problèmes de vue avec cette technique, notamment les myopies et les hypermétropies légères. Le laboratoire y travaille mais cela est beaucoup plus compliqué que de remplacer des lunettes de lecture.