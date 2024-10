Le prix Nobel de chimie décerné aux Américains David Baker et John Jumper et au Britannique Demis Hassabis

Le prix Nobel de chimie a été décerné mercredi pour moitié à l'Américain David Baker et pour l'autre moitié au Britannique Demis Hassabis et à l'Américain John Jumper, pour leurs recherches sur les structures de protéines. David Baker, biochimiste de 62 ans, a été récompensé "pour la conception computationnelle de protéines", tandis que Demis Hassabis et John Jumper l'ont été pour leurs travaux sur "la prédiction de la structure des protéines" via l'intelligence artificielle, selon le communiqué du jury.

Un "exploit presque impossible"

David Baker "a réussi l'exploit presque impossible de construire des protéines entièrement nouvelles", explique le jury. "Parmi une myriade d'applications scientifiques, les chercheurs peuvent désormais mieux comprendre la résistance aux antibiotiques et créer des images d'enzymes capables de décomposer le plastique", ajoute-t-il.

Prédire les structures complexes des protéines grâce à l'IA

Le duo composé de Demis Hassabis et John Jumper, qui dirigent Google Deepmind, a "mis au point un modèle d'intelligence artificielle pour résoudre un problème vieux de 50 ans : prédire les structures complexes des protéines". Leur modèle d'IA, Alphafold, permet de prédire la structure tridimensionnelle des protéines en fonction de leur acide aminé. Les deux hommes, cités parmi les favoris, avaient déjà reçu le prestigieux prix Lasker en 2023. Le jury a noté que les découvertes des lauréats de cette année "offrent un potentiel énorme".

L'an dernier, le Nobel de chimie avait consacré un trio pour leurs recherches sur des nanoparticules nommées points quantiques : Moungi Bawendi, Louis Brus et Alexei Ekimov, nés respectivement en France, aux États-Unis et en URSS. Pour les lauréats du millésime 2024, le chèque accompagnant le prix est de onze millions de couronnes (920.000 euros), à partager en cas de multiples gagnants.