Le gouvernement invite les universités à réfléchir à l'accueil de chercheurs américains

En raison de politiques menées par Donald Trump, le gouvernement français a appelé les acteurs de la recherche du pays à réfléchir aux dispositifs à mettre en place pour accueillir les scientifiques qui pourraient quitter les Etats-Unis. Aix-Marseille Université a annoncé cette semaine qu'elle mettait en place un programme dédié à l'accueil des chercheurs américains.

Le gouvernement français a demandé aux acteurs de la recherche de réfléchir aux dispositifs à mettre en place pour accueillir les scientifiques qui quitteraient prochainement les Etats-Unis en raison de politiques menées par Donald Trump, a appris l'AFP dimanche.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

"De nombreux chercheurs reconnus s'interrogent déjà sur leur avenir aux Etats-Unis", écrit le ministre chargé de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Philippe Baptiste, dans un courrier adressé à l'Agence nationale de la recherche, aux organismes nationaux de recherche (CNRS, Inserm etc.) et aux universités. "Nous souhaiterons naturellement accueillir un certain nombre d'entre eux".

Des réductions de moyens largement dénoncées dans le monde de la recherche

Le ministre demande aux responsables de ces organismes de lui faire parvenir leur "réflexions, alertes, analyses et propositions concrètes en la matière, tant sur les technologies et champs scientifiques prioritaires que sur les dispositifs eux-mêmes à mobiliser ou à mettre en place".

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

"Sur ce sujet, avec (la ministre de l'Education nationale) Elisabeth Borne, nous nous engageons et nous serons au rendez-vous", a complété M. Baptiste dans une déclaration à l'AFP.

À lire aussi La part de la France dans les publications scientifiques a reculé depuis 2010

Depuis son retour à la Maison Blanche, Donald Trump a multiplié les annonces chocs, entre coupes brutales dans les financements publics de la recherche, retrait de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) ou encore licenciement de centaines d'employés des agences fédérales chargés des sciences du climat ou de la santé.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Ces réductions de moyens sont largement dénoncées dans le monde de la recherche. Les scientifiques ont notamment manifesté vendredi à travers les Etats-Unis pour dénoncer cette politique, et des actions ont aussi été organisées ailleurs, comme en France.

Un programme dédié à l'accueil des chercheurs américains mis en place à Aix-Marseille Université

Dans une tribune publiée dans Le Monde, des scientifiques, dont les prix Nobel Esther Duflo et Anne L'Huillier ou le climatologue Christophe Cassou, dénoncent des "attaques sans précédent" aux Etats-Unis, qui menacent "l'un des piliers de la démocratie".

La suite après cette publicité

En France, Aix-Marseille Université a annoncé cette semaine qu'elle mettait en place un programme dédié à l'accueil des chercheurs américains, notamment ceux qui travaillent sur des sujets comme le climat.

À lire aussi La recherche française solidaire face au «sabotage» de la science aux Etats-Unis

Dans une interview à la Tribune dimanche, la directrice générale de l'institut Pasteur Yasmine Belkaid, elle-même ancienne ancienne chercheuse en immunologie aux Etats-Unis, indique recevoir "quotidiennement des demandes" de postes de scientifiques français ou européens aujourd'hui outre-Atlantique, "ou même d'Américains".

"On peut appeler ça une triste opportunité, mais c'est une opportunité quand même" pour la recherche française, indique-t-elle. "Il est temps de se positionner comme des acteurs centraux de cet écosystème de la recherche, nécessaire pour notre souveraineté économique", ajoute-t-elle.