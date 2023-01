Géologie : selon une étude, le sens de rotation du noyau terrestre serait en train de changer

Il est à l'origine de l'un des romans les plus célèbre de la littérature française, écrit par Jules Verne. Plus de 150 ans après la publication du Voyage au centre de la Terre, les entrailles de notre planète continuent de susciter fascinations et mystères. Et notamment depuis la parution d'une étude dans la revue Nature Geoscience qui suggère un phénomène captivant. Selon deux sismologues de l'Université de Pékin, la graine du noyau terrestre changerait de sens de rotation tous les 35 ans environ, comme le ferait une balançoire. Et procéderait, en ce moment-même, à l'un de ces changements.

70 ans pour un cycle complet

Si l'on connaissait le mouvement circulaire de cette brûlante sphère métallique chauffée à plus de 6.000 degrés, la nature de ce mouvement rotatif demeurait encore un mystère. Cette récente publication tend à résoudre une partie de l'énigme. Pour livrer pareille conclusion, les deux chercheurs ont observé - depuis les années 60 jusqu'à nos jours - les ondes sismiques enregistrées dès lors que la Terre se met à trembler ou que des essais nucléaires sont menés. Pour aiguiser encore davantage les résultats, les séismes analysés intervenaient régulièrement au même endroit sur Terre.

Yi Yang et Xiaodong Song ont alors remarqué que ces ondes, qui empruntent pourtant un chemin identique en direction du noyau terrestre, ne présentaient pas toujours la même forme. Et en ont conclu que des modifications dans les profondeurs de la Terre pouvaient en être à l'origine. Des recherches complémentaires leur ont permis d'établir que cette graine avait entamé son changement de direction (celui que nous observons aujourd'hui) en 2009 et que la dernière modification du mouvement rotatif remontait à 1970. Les deux chercheurs croient également savoir que ce noyau terrestre a besoin de 70 années pour accomplir un cycle complet (dans un sens puis dans l'autre).

Une certaine réserve au sein de la communauté scientifique

Concrètement, cette rotation pourrait très légèrement modifier la durée d'une journée, de l'ordre de quelques fractions de seconde par an. Cela s'expliquerait par l'influence que pourrait avoir ce mouvement sur le champ magnétique terrestre. Néanmoins, une partie de la communauté scientifique n'a pas tardé à formuler des réserves sur ces conclusions sans toutefois remettre en cause les compétences des deux recherches chinoises.

"Il s'agit d'une étude très prudente effectuée par d'excellents scientifiques qui ont utilisé beaucoup de données. Mais aucun des modèles existants n'explique vraiment bien toutes les données disponibles", juge John Vidale, sismologue à l'Université de Caroline du Sud auprès de l'AFP. Selon lui, les cycles du noyau interne sont bien plus réguliers et interviennent environ tous les dix ans. Interrogé dans le New-York Times, ce même scientifique veut croire que les mystères enfouis à 5.000 kilomètres sous nos pieds seront bientôt percés. "Je suis un optimiste. Les pièces vont se mettre en place un jour", déclare-t-il.