Espace : un astéroïde, semblable à une «quasi-lune», découvert autour de la Terre

Notre Lune a-t-elle un lointain cousin dans l'espace ? C'est en tout cas ce que suggère cette découverte de l'astronome amateur Tony Dunn, confirmant les données fournies par les télescopes. Situé à plus de 10 millions de kilomètres de la Terre, soit 25 fois plus loin que la Lune, cet astéroïde suit la trajectoire de la Terre autour du Soleil et agit ainsi comme une "quasi-Lune" ou un "quasi-satellite" de la planète bleue.

Initialement, l'objet devait simplement tournoyer autour du Soleil mais son passage à proximité de la Terre aurait entraîné une perturbation de son orbite. "Cet astéroïde est en résonance 1:1 avec la Terre, c'est-à-dire qu'il met autant de temps que la Terre pour faire le tour du Soleil", précise le journaliste scientifique Adrien Coffinet dans un article de Futura-sciences. Néanmoins, la force gravitationnelle de la Terre, par rapport à celle du Soleil, ne joue qu'un rôle mineur dans le parcours de ce caillou géant. Suffisant toutefois pour accompagner notre planète dans son voyage pendant environ 1.700 ans, d'après les calculs menés par les astronomes amateurs français et américains.

Aucun danger à l'horizon

De taille bien plus modeste que la Lune - seulement quelques dizaines de mètres de diamètres - 2023 FW13 ne garde pas toujours la même distance avec la Terre. L'astéroïde "passe régulièrement à quelques millions de kilomètres de la Terre, position favorable à son observation", indique Adrien Coffinet. Et d'ajouter : "Ce qui est intéressant, c'est la répétition de ces rapprochements : entre 2019 et 2027, il est passé et passera chaque année à moins de 15 millions de kilomètres de notre planète".

Faut-il alors s'en inquiéter ? Pas le moins du monde, selon l'astronome américain Alan Harris, auprès du site spécialisé Sky & Telescope. "La bonne nouvelle est qu'une telle orbite ne se traduit pas par une trajectoire impactante à l'improviste", explique-t-il. Aucun risque, donc, de collision avec la planète bleue. Si divers objets similaires ont déjà été aperçus autour de la Terre ces dernières années, ce type de découverte reste par ailleurs "relativement rare puisqu'on ne connaît qu'une dizaine d'astéroïdes qui sont, ont été ou seront dans cette configuration".

En revanche, ce corps céleste pourrait agir comme un "tremplin" vers Mars, fait remarquer Richard Binzel, spécialiste des astéroïdes dans Sky & Telescope. Profitant d'une vitesse de déplacement assez faible, due à la quasi-correspondance de son orbite avec celle de la Terre, 2023 FW13 pourrait donc être atteint par des engins spatiaux en quelques mois seulement.