Espace : objectif Lune en 2029 pour la Chine

La Chine, qui souhaite s’installer durablement sur la Lune, vient d’annoncer qu’elle allait envoyer trois taïkonautes autour de la Lune en 2029 et deux d’entre eux devraient y débarquer. Mais pourquoi 2029 ? Cela sera, tout simplement, le 80ème anniversaire de la fondation de la République populaire de Chine et les habitants de l’Empire du Milieu aiment les symboles. "Nous avons fait de grandes avancées technologiques pour cette fusée porteuse de nouvelle génération, le vaisseau spatial habité et le robot lunaire. Un plan de mise en œuvre pour l’arrivée de la Chine sur la lune a pris forme", rapporte Ji Qiming, l’un des responsables de la mission et membre de l’Agence spatiale chinoise.

Station de recherche lunaire

Ce n’est que la première étape d’un ambitieux voyage. La Chine poursuit, en même temps, le développement de sa station de recherche lunaire dont le premier module pourrait être mis en service en 2028 et pourrait être achevé à l’horizon 2023. C'est à partir de ce complexe automatique que la Chine prévoit de construire une base lunaire habitée. Une colonie développée en partenariat avec la Russie.

Les ambitions grandissantes de la Chine

Les États-Unis ont fait part de leur inquiétude concernant les projets de conquête spatiale de la Chine. Lors d’un entretien accordé à Politico en janvier dernier, Bill Nelson, le directeur de la Nasa a rapporté ses craintes concernant les ambitions grandissantes de la Chine. Selon lui, le premier pays à se rendre sur la Lune, aura un avantage prépondérant puisqu’il pourra se permettre de repousser son adversaire indéfiniment en s’adjugeant le monopole des meilleurs endroits. Autant dire que cette annonce des Chinois a dû provoquer un mouvement de panique à la Nasa.