"Comme un confetti sur un ballon jaune" : lundi, Mercure passera devant le Soleil

Cette éclipse ne se produit que 13 fois par siècle. Lundi à 13h35 précises, la plus petite planète du système solaire, Mercure, passera devant le Soleil. "Ce n'est pas une éclipse classique", souligne Alain Cirou, journaliste scientifique et expert de l'espace, sur Europe 1.

"Transit planétaire"

Le phénomène durera plus de trois heures, pour s'achever vers 17h. "C'est un mouvement très lent de la planète, qui va passer devant le disque solaire. On peut le comparer à un confetti se déplaçant sur un ballon jaune", explique Alain Cirou. Pour distinguer le "confetti", il faudra toutefois être muni d'un équipement bien spécifique : lunettes, télescope, filtres... et une météo dégagée.

Difficile à observer pour le grand public, l'événement a toutefois une grande importance pour les scientifiques. "Les astronomes utilisent la méthode dite des 'transits planétaires' pour observer à très grande distance le passage de planètes devant d’autres étoiles", précise Alain Cirou. Cette méthode est notamment utilisée en astronomie moderne pour prouver l’existence d'exoplanètes tournant autour d’autres étoiles.

Avis aux amateurs d'astronomie... La prochaine éclipse de ce type n'aura pas lieu avant 2032.