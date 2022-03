Virus du sida : «Le coronavirus a agravé les choses car il n'y a plus de volonté politique»

Les rubans rouges sont de retour : la campagne de Sidaction se tient ce week-end. Cette 29ème édition est présidée par Line Renaud et de Jean-Paul Gaultier. L'enjeu ? Sensibiliser aux enjeux de la lutte contre le sida et de collecter des fonds au profit de Sidaction.

Jean-Luc Roméro est l'un des célèbres visages des militants de la lutte contre le sida. Interrogé au micro d'Europe 1, le maire-Adjoint de Paris et président d'ELCS (Elus locaux contre le sida) rappelle qu'il est encore urgent, aujourd'hui, de faire avancer la recherche pour sauver des vies : "Rien qu'aujourd'hui, il y a 2100 personnes qui, dans le monde, vont mourir dans une espèce d'indifférence. Sachant que nous, en France, dans nos pays riches, on a la chance d'avoir des traitements."

Jean-Luc Roméro explique que la pandémie de coronavirus a renversé les cartes et chamboulé les moyens mis en place pour combattre le sida. "La Covid-19 a malheureusement aggravé les choses parce que les moyens ne sont plus là, alors qu'aujourd'hui, on pourrait vivre dans un monde sans sida. Si on arrive à dépister tout le monde, si on arrive à mettre sous traitement tout le monde, le sida peut disparaître." Preuve à l'appui : le programme de l'ONUSIDA est ralenti, selon lui. "On n'a même plus un objectif pour 2030. Malheureusement, il n'y a plus de volonté politique et on n'en parle plus", déplore-t-il. L'ONUSIDA est un programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida qui mène l’action à l’échelle mondiale pour mettre fin à l’épidémie de sida comme menace de santé publique d’ici à 2030 dans le cadre des Objectifs de développement durable.

Le sida, grand oublié de l'élection présidentielle

Pour rêver de nouveau parvenir à la fin du sida, Jean-Luc Roméro appelle les personnalités politiques à se mobiliser, alors que la campagne présidentielle bat son plein. "Il y a un retour en arrière des connaissances, on doit en parler." En parler pour informer ? Les chiffres en témoignent : 40% des jeunes se disent "mal informés" sur la prévention du sida, révèle une étude de l’IFOP, sortie à l’occasion du Sidaction. Comment se transmet le sida, comment s'en protéger,... ce n'est pas très clair dans la tête de certains jeunes.

Il déplore : "Vous vous rendez compte que tous ces candidats et ces candidats qui se présentent aujourd'hui, peuvent être les Présidents et les Présidentes d'une France sans sida. Mais il n'y a pas un mot. Ils ont les moyens de le faire et malheureusement, ce n'est pas et c'est normal qu'on parle de la coquille vide. Aujourd'hui, la situation est d'ailleurs extrêmement importante. Ils peuvent mettre les moyens en dépistage, en traitements."