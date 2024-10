Virus d'automne-hiver : 43% des personnes déclarent ne jamais porter de masque, même avec des symptômes

"La faible adoption du port du masque se confirme à nouveau cette année, et ce dans toutes les circonstances", constate l'agence sanitaire au vu de la dernière vague (30 août-9 septembre) de ses enquêtes Coviprev, mises en place depuis 2020.

Si 29 % des répondants ont déclaré porter un masque souvent ou systématiquement en cas de symptômes, en présence de personnes fragiles ou dans les lieux très fréquentés, 43% ont affirmé ne jamais en porter dans ces situations, et 7 % ne jamais se laver les mains avec du savon ou du gel hydroalcoolique, selon le volet sur l'adhésion aux gestes barrières.

"On ne peut que regretter qu'en cas de symptômes, 43 % des personnes déclarent ne jamais porter de masque", a déclaré la directrice générale de Santé publique France Caroline Semaille lors d'une conférence de presse lundi, insistant sur "l'adoption systématique des gestes barrières notamment en cas de symptômes et en présence de personnes fragiles".

"L’envie de ne pas être malade ou de ne pas contaminer ses proches progresse"

"Quel que soit le geste barrière, la proportion de répondants déclarant ne jamais les respecter était plus élevée chez les hommes", ainsi que "les personnes en situation d'inactivité", "défavorables à la vaccination en général", "déclarant ne pas être à risque de forme sévère de Covid-19", "résidant en zone rurale", note l'enquête.

Comme en 2023, pour plus de la moitié des répondants, les intentions de maintenir ou d'accentuer les gestes barrières sont "majoritairement motivées" par le retour d’une nouvelle épidémie de Covid-19, mais cette année "l’envie de ne pas être malade ou de ne pas contaminer ses proches progresse".

Cette publication coïncide avec le démarrage d'une double campagne de vaccination contre la grippe et contre le Covid. Les deux vaccins sont particulièrement recommandés aux Français les plus à risques de formes graves: 65 ans et plus, femmes enceintes, résidents d’Ehpad, soignants, entourage de personnes vulnérables…

Un peu plus de la moitié des personnes éligibles à une nouvelle dose anti-Covid, et une proportion similaire pour la grippe, comptent se faire vacciner cette saison, selon l'enquête. A l'inverse, 23% des répondants à risque de formes graves ont déclaré ne vouloir aucun des deux vaccins, autant que l'an passé.