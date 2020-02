Coronavirus : Les Contamines-Montjoie est "la station la plus sécurisée de France", garantit le maire

REPORTAGE

Le coronavirus concerne désormais 11 patients en France. Cinq nouveaux cas ont été détectés samedi. Il s’agit de Britanniques qui séjournaient aux Contamines-Montjoie, en Haute-Savoie. Lors de leur voyage, ils ont dormi dans un chalet où résidait déjà un compatriote de retour de Singapour, atteint du virus. Désormais, les habitants de la station de ski s'interrogent sur les risques qu'ils encourent. D'autant qu'un enfant contaminé était scolarisé dans une école du village.

La commune espère pouvoir prolonger le dispositif médical

Plus d’une centaine d’habitants se sont donc réunis samedi soir dans la salle communale pour une réunion d’informations, dont de nombreux parents inquiets pour la santé de leur progéniture. Pour le maire de la station de ski, Etienne Jacquet, l’objectif est surtout d’éviter la psychose. "Quand la santé de nos enfants est en jeu, on est toujours inquiets, c’est légitime", reconnaît-il. "C’est pour cela que nous mettons en place une cellule de crise, de manière à ce que toutes les personnes qui ont des doutes ou un petit rhume, puissent venir ici."

"Comme elle a des symptômes de grippe, nous sommes allés faire dépister la petite, pour savoir ce qu'il en était, nous devrions avoir les résultats dans 48 heures maximum", témoigne une mère. Son enfant vient de subir le test, qui consiste à lui insérer un coton toge dans le nez de l'enfant. "C'est l'hiver, on est à la montagne, c'est souvent comme ça, mais on a besoin d'être rassuré", explique-t-elle.

"Des risques très faibles pour l'ensemble de la population"

Etienne Jacquet espère pouvoir maintenir ce dispositif un peu plus longtemps et rassurer ainsi la population. "Je rappelle cependant qu’aujourd’hui il n’y a pas d’inquiétudes particulières à avoir, les touristes seront dans la station la plus sécurisée de France", assure-t-il, serein. "Avec le dispositif médical que nous avons mis en place ici, je leur conseille même vivement de venir aux Contamines : s’ils ont la moindre grippe ou le moindre rhume, ils seront immédiatement diagnostiqués, bien soignés et bien accueillis !"

Un discours appuyé quelques heures plus tard par la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, qui s'est rendue sur place. "Il n'y a aucun risque quand on croise les gens dans la rue, il faut un contact étroit et soutenu pour être contaminé, les risques sont donc très faibles pour l'ensemble de la population", a-t-elle assuré. Elle doit également visiter la commune de Saint-Gervais, où se trouve la deuxième école fréquentée par le jeune malade Britannique, et à l'hôpital de Grenoble.