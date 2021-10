Covid : 500.000 seniors de plus 80 ans toujours pas vaccinés, le gouvernement réagit

Les plus de 80 ans sont les plus à risques, et pourtant les moins vaccinés contre le Covid-19. En réaction, le gouvernement a créé un nouveau numéro vert, le 0800730957. Il est ouvert tous les jours de 6 heures à 22 heures aux séniors et aux aidants afin d'aider à la prise de rendez-vous, en centre ou à domicile. Au début du mois d'octobre en effet, 87% d'entre eux étaient vaccinées en France, contre 93% des 60-80 ans.

Les infirmiers libéraux à la rescousse de la vaccination

Ils sont trop âgés pour se déplacer, réfractaires au vaccin, ou complètement éloignées du soin. Ces 500.000 octogénaires non vaccinés pourront désormais, grâce au numéro vert, demander une injection à domicile. Les agences régionales piloteront des équipes mobiles, à déployer au plus vite pour John Pinte, président du syndicat national des infirmières et infirmier libéraux (Sniil). "Le risque des ARS c'est que c'est souvent assez complexe et très administratif. Il ne faut pas faire des usines à gaz mais plutôt simplifier le parcours en utilisant le réseau déjà sur le terrain. Et ça passe notamment par les infirmiers libéraux qui réalisent 95% de leur activité à domicile", explique-t-il.

"Il faut qu'on arrive à inciter cette population qui est parfois réfractaire et isolée", poursuit-il. D'après lui, une revalorisation salariale du travail à domicile des infirmiers accélèrera également la vaccination des séniors. Selon les chiffres du ministère de la Santé, en cas d'infection le risque d'hospitalisation pour les plus de 85 ans est 8 fois plus élevé que pour les personnes âgées de 40 à 44 ans.