Vaccin contre la grippe : jusqu'à «un million de seringues produites par jour», à base d'œufs de poules

La campagne de vaccination contre la grippe commence ce mardi. C'est l'occasion de se familiariser avec le vaccin et surtout d'en apprendre davantage sur sa conception qui nécessite des œufs de poules. Europe 1 s'est rendue dans les laboratoires de Sanofi, la plus grande usine de production de vaccins d'Europe, située en Normandie.

650.000 œufs défilent ainsi chaque jour sur les tapis roulant de l'usine et il faut compter un œuf pour une dose. "Le début de la production consiste à inoculer le virus de la grippe à des œufs", explique Henri Lanfry, le directeur du site de Sanofi en Normandie. Un petit trou est donc creusé dans la coquille, qui est rebouchée pour que le virus puisse se multiplier dans le blanc de l'œuf pendant 4 jours, à une température de 30 degrés.

Un million de seringues produites par jour

"Les œufs vont être retournés pour récupérer le blanc d'œuf, qui contient du virus de la grippe. On va enlever toutes les impuretés qu'on pourrait avoir pour ne garder que le virus", poursuit Henri Lanfry. Le blanc d'œuf passe ensuite dans des centrifuges très puissantes pour isoler le virus. À la fin du processus qui prend une journée, le principe actif, un liquide qui n'a plus rien avoir avec les œufs, est prêt. Vient ensuite le passage à la mise en seringue. "En pic de production, on peut faire un million de seringues tous les jours", précise le directeur du site de Sanofi en Normandie.

Enfin, les 650.000 coquilles d'œufs sont, quant à elles, broyées puis recyclées pour que leur méthanisation serve à chauffer, entre autres, la piscine communale.