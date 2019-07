Une canette de soda par jour, c’est déjà dangereux pour le foie

On le savait déjà : le soda n’est pas bon pour la santé. Mais selon une étude publiée par l’Inserm, boire une seule canette par jour est dangereux pour le foie.

1 Français sur 5 a un "foie gras"

Selon cette étude, relayée par Le Parisien et qui sera présentée jeudi, une seule canette de 33 cl est déjà toxique pour le foie. En effet, le sucre, sous forme liquide, va se transformer en graisse. Puis, à la longue, canette après canette, cette graisse va engorger le foie. Les conséquences sur la santé peuvent alors être dévastatrices.

20% des adultes, soit 8 millions de Français, ont ainsi ce que les médecins appellent un "foie gras". Certains souffrent même, sans le savoir, d’une énorme inflammation du foie, appelée maladie de "NASH" (traduite en français par stéato-hépatite non alcoolique, ou encore surnommée la "maladie du soda").

La seule boisson conseillée : l’eau

"Quand il y a cette inflammation, on parle de NASH. Cette NASH peut évoluer vers la cirrhose et le cancer", met en garde un hépatologue du CHU de Strasbourg, interrogé par Europe 1. "Le message c’est que, même sans boire d’alcool, on peut avoir une cirrhose sans le savoir, car les patients sont asymptomatiques. Cette cirrhose peut se compliquer, et peut aller jusqu’à la greffe. Notre message, c’est de perdre du poids, suivez un régime, et bien sûr stoppez complètement la consommation de soda", conseille l’hépatologue.

Les médecins insistent également sur les risques pour les enfants. Dès une canette par jour, même chez les petits, le foie souffre. La seule boisson pour conserver un foie en bonne santé, c’est l’eau.