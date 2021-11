Un confiturier créé une nouvelle gamme de produits adaptés aux personnes diabétiques

REPORTAGE

Alors que se déroule dimanche la journée mondiale du diabète, la maladie concerne toujours près de 4 millions de personnes en France. Pour les personnes concernées, l'ennemi numéro 1 reste le sucre ajouté contenu dans beaucoup d’aliments. Les diabétiques ne doivent en consommer qu’en très petites quantités et renoncer ainsi à certains plaisirs. Mais à Pfastatt, près de Mulhouse, un confiturier a réussi une petite prouesse : créer une nouvelle gamme de produits tout à fait adaptés aux personnes diabétiques.

Depuis deux semaines, cette confiturerie fabrique donc un tout nouveau produit. Aux framboises, aux quetsches ou encore à la rhubarbe, on ne peut pas officiellement appeler ça une confiture. Dites plutôt "fruits à tartiner". "Ce n'est pas une confiture puisqu’on a enlevé tout le sucre, on l’a remplacé par du fruit, c’est-à-dire par exemple 96% de fraises, 96% d’abricot", détaille Philippe Beyer, le patron de l'enseigne. "Ensuite, un petit peu de gélifiant pour la texture, un petit peu de jus de citron et un édulcorant qui s’appelle le sucralose."

"Bénéfique pour tout le monde"

Ce produit nutriscore A n’a donc aucun impact sur l’indice glycémique des personnes diabétiques. Il a été conçu en partenariat avec le Centre européen d’étude du diabète, dont le professeur Michel Pinget est le président. "C’est vraiment un produit génial pour nous... Pas seulement pour les diabétiques. Il est aussi bon pour toute personne qui ne veut pas consommer du sucre. Ça ne peut être que bénéfique pour tout le monde", assure ce dernier.

Et ce produit produit est très bon, bien fruité. Un peu plus liquide qu’une confiture classique, un peu plus cher aussi, d’environ 30%. Dans votre supermarché, comptez moins de 3 euros le pot.