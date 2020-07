Traumatismes, mycoses, ampoules… Pourquoi les pieds sont plus vulnérables en été

L’été, les pieds s’aèrent bien plus facilement. Si c’est une bonne chose, ils sont aussi exposés aux mauvais coups et à la transpiration. Il est cependant difficile d'éviter tous les petits chocs, notamment pour les enfants qui adorent marcher pieds nus. Mais il est possible de prendre ses précautions, comme l’a expliqué le docteur Damien Mascret, jeudi après-midi dans l’émission "Sans rendez-vous" sur Europe 1.

Que peut-on faire pour éviter de se faire mal aux pieds ?

"On peut éviter de s’arracher la peau des pieds en portant des baskets plutôt que des tongs ou autres sandales à vélo, par exemple. Car si vos pieds ne sont pas protégés, c’est la catastrophe assurée en cas de freinage d’urgence. On peut aussi opter pour des espadrilles, à condition de remonter l’arrière pour que le pied soit moins maintenu si on ne veut pas trimbaler ses baskets à la plage.

Évidemment toutes les plaies du pieds dues à des chaussures d’été, notamment le caoutchouc des tongs entre le gros orteil et le deuxième doigt de pied, doivent être lavées, désinfectées et protégées par un pansement.

Il y a aussi les hématomes sous l’ongle, en cas de choc...

C’est un grand classique en été, car les pieds ne sont pas protégés par des chaussures couvrantes. Le problème, c’est que l’hématome qui se constitue sous l’ongle fait comme une tâche noire et vient comprimer les nerfs, puisqu’il est lui-même pris entre la chair et l’ongle. Ça peut faire très mal et même vous empêcher de dormir. Or, vous pouvez faire quelque chose à condition d’agir dans les premières 48h, avant que le sang ne soit trop coagulé.

La solution est très simple et très efficace : vous prenez un trombone que vous dépliez un peu pour avoir une tige perforante. Le bout n’est pas pointu, mais ce n’est pas grave car vous n’allez pas percer l’ongle, il est beaucoup trop résistant pour cela. Mais vous allez doucement le faire fondre pour faire un petit trou d’évacuation de l’hématome. Pour cela il suffit de chauffer pendant une minute le bout de votre tige-trombone avec une flamme, puis d’appuyer fermement et perpendiculairement. Aussitôt, le bout rougit sur l’ongle en plein milieu de la tache de l’hématome qui est en dessous. Il faut parfois renouveler l’opération plusieurs fois avant que le sang ne commence à sortir par le trou. Le soulagement est immédiat.

L’été est aussi favorable aux mycoses, non ?

Oui, car les champignons microscopiques qui provoquent les mycoses des pieds aiment l’humidité et la chaleur : des conditions souvent réunies en été. Ceci dit, cela arrive aussi à ceux qui gardent leurs pieds enfermés tous les jours dans des chaussures de sport. Des fissures se créent entre les orteils avec des squames blanchâtres et ça démange, les podologues parlent de ‘pied d’athlète’. Non seulement ça ne guérit pas tout seul, mais en plus ça se transmet.

Votre médecin vous prescrira une crème antifongique contre le Tychophyton rubrum, le nom du champignon, en traitement local pendant une semaine si la mycose n’est pas trop avancée, et que l’ongle n’est pas touché au niveau de sa matrice (la base de l’ongle). Mais si c’est le cas, il faudra en plus un traitement oral pendant 3 à 12 mois. Les dermatologues font souvent un prélèvement avant de commencer le traitement.

On peut aussi avoir de l’intertrigo...

En effet, dans ce cas-là, c’est rouge, c’est douloureux et ça suinte. En fait c’est une levure, Candida albicans en général. Là aussi une crème antifongique locale va résoudre le problème, sauf si l’ongle est atteint, il faudra un traitement oral pendant plusieurs mois. Alors pour éviter les mycoses, il faut éviter de marcher pieds nus autour des piscines, dans les saunas ou les hammams. Mettez des tongs que vous laisserez au bord du bassin, comme les maîtres-nageurs. Évitez aussi la macération dans les chaussures. Mettez des socquettes si vous mettez des chaussures de sport et aérez vos pieds !"