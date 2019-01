Tabac : le paquet neutre a des effets sur les fumeurs

Le paquet neutre, imposé il y a deux ans pour rendre la cigarette moins attirante, donne des résultats : il y a deux fois plus de fumeurs gênés de sortir leur paquet à cause de son aspect peu attrayant, ont indiqué les autorités sanitaires jeudi. "Les fumeurs gênés de sortir leur paquet à la vue de tous, à cause de son aspect, sont deux fois plus nombreux en 2017 (12%) par rapport à 2016 (6%)", selon l'agence sanitaire Santé publique France. Le nouveau conditionnement des paquets de cigarettes est devenu obligatoire à partir du 1er janvier 2017 : paquet standardisé noir quelle que soit la marque, mais aussi augmentation de la taille des avertissements sanitaires, dont des photos choc sur les dommages causés par le tabac.

Moins de gêne chez les jeunes. En outre, "entre 2016 et 2017, la part de fumeurs qui déclare que l'aspect de leur paquet de cigarettes leur plaît a été divisée par trois", passant de 53% à 16%. Le conditionnement neutre "a probablement contribué, dans un contexte anti-tabac particulièrement fort, à 'dénormaliser' encore un peu plus les produits du tabac en France", juge Santé publique France. La gêne liée au fait d'exhiber publiquement un paquet neutre est notamment moins importante chez les 18-34 ans (8%) que chez les 35-75 ans (14%).

Les gros fumeurs moins gênés que les "petits". De même, les gros fumeurs y sont moins sensibles que les petits (16% de ceux qui fument de 0 à 5 cigarettes par jour, 12% de ceux qui en fument plus de 10). Ceux qui fument de 5 à 10 cigarettes sont les moins gênés par ces paquets (8%). Enfin, les femmes sont plus gênées que les hommes par le paquet neutre (15% contre 9%). Selon des chiffres dévoilés en mai dernier, l'année 2017 a été marquée par une baisse historique du nombre de fumeurs, avec un million de moins en un an. Les pouvoirs publics l'ont attribuée à un ensemble de mesures : hausse du prix, paquet neutre, ou encore remboursement des substituts nicotiniques.

L'agence sanitaire se base sur ses "baromètres 2016 et 2017", sondages menés par téléphone auprès de 15.000 personnes pour 2016 et 25.000 pour 2017 (avec des sous-groupes selon les classes d'âge).