Santé : près de 14.000 interventions recensées sur les sites des JO

Le système de santé français a recensé à ce stade 14.000 prises en charges sur les sites des Jeux olympiques à Paris mais "très peu d'hospitalisations", a déclaré jeudi le ministre délégué à la Santé Frédéric Valletoux sur France 2. "Finalement, il y a eu 14.000 interventions tout compris", des coups de chaleurs, des chevilles foulées etc... mais "très peu d'hospitalisations" depuis les débuts de la compétition, a dit le ministre démissionnaire, assurant qu'il n'y avait "pas de saturation dans le système de santé".

"L'équipe de France des soignants"

"Hier, sur à peu près 50.000 hospitalisations aux urgences en France, il y a eu une dizaine ou une quinzaine d'hospitalisations liées aux JO", a-t-il illustré. "L'équipe de France des soignants est là, que ce soit dans les 12 hôpitaux qui, aux côtés de l'AP-HP se sont mobilisés, ou les 80 services de l'AP-HP qui aujourd'hui sont à plein en effectifs" pour prendre en charge si besoin des niveaux de patients plus importants, a-t-il ajouté.

Interrogé sur la polyclinique implantée sur le village olympique au nord de Paris et dont l'athlète américaine Ariana Ramsey a vanté sur les réseaux sociaux les mérites de soins gratuits dont elle a pu bénéficier, Frédéric Valletoux a répondu que cela n'était "pas une spécificité française". "Cela fait partie de la charte olympique et du cahier des charges. Dans chaque olympiade, il y a des soins gratuits pour les athlètes. Ce n'est pas une spécificité française, cela fait partie de la solidarité qui prévaut dans les chartes olympiques et l'esprit olympique", a-t-il souligné.

Des soins remboursés par le comité d'organisation olympique

Il a rappelé que le comité d'organisation olympique, le Cojo, "prend en charge le financement" : "des médecins et soignants de l'AP-HP principalement accueillent les patients mais les soins sont remboursés à la Sécurité sociale "à l'euro près". La joueuse de rugby a posté en ligne une vidéo où elle se montre ravie d'avoir pu bénéficier gratuitement d'examens (un frottis et un contrôle dentaire) et de soins (une paire de lunettes).

La vidéo a suscité de nombreux commentaires sur les réseaux sociaux. Certains y ont vu la preuve de la qualité du système de santé français, d'autres se sont interrogés sur le financement de ces examens alors que l'Assurance maladie française accumule les déficits.