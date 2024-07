Santé : de plus en plus de femmes choisissent d'allaiter leur bébé

Selon une étude de Santé publique France, en 2021, les mamans ont allaité leur bébé pendant plus de quatre mois. C'est un mois de plus qu'en 2012. En tout, soit 77% des femmes privilégient désormais d'allaiter leur progéniture. Gabrielle a choisi d'allaiter sa fille de deux mois pour plusieurs raisons.

"C'est ce qui est mieux pour le bébé et c'est beaucoup plus pratique. Il n'y a pas besoin de prendre un biberon, de le réchauffer. Il y a beaucoup moins de logistique. On dit que ça crée aussi un lien plus fort entre la mère et son bébé", livre la mère de famille.

La reprise d'une activité professionnelle, un motif d'arrêt principal

Gabrielle compte arrêter de nourrir sa fille aux seins à la reprise de son travail comme une femme sur deux, regrette Julie Boudet-Berquier, épidémiologiste à Santé publique France.

"Entre deux et six mois, ce que les femmes citent comme motif d'arrêt principalement, c'est la reprise d'une activité professionnelle. Il faut informer et former les employeurs sur les dispositions pour permettre aux femmes qui le souhaitent de continuer à alerter tout en reprenant le travail.

D'autant que le lait maternel améliore l'immunité de l'enfant, permet de stabiliser son poids. Il est par ailleurs conseillé aux femmes d'allaiter pour diminuer le risque d'avoir du diabète ou de développer un cancer du sein.