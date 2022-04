Rides, cellulite... Cinq bienfaits méconnus du café sur notre peau

Les propriétés antioxydantes et revigorantes du café sur l'organisme ne sont plus à prouver. La caféine agit-elle de la même manière sur notre peau ? En plus de ses propriétés anti-inflammatoires, le café contient de nombreux antioxydants qui luttent contre le vieillissement cutané. Appliqué sur la peau, grâce à des crèmes et des gommages, le café gomme les imperfections et donne un coup de boost.

Le café regorge d'antioxydants

La caféine va donner un vrai coup de peps à votre peau puisqu'une tasse de café contient beaucoup d'antioxydants. Ces antioxydants permettent de ralentir l'apparition des rides. Le café n'est certes pas le champion du monde des antioxydants mais il y en a quand même en très bonne quantité. Boire du café, c'est bien, mais attention, il faut le boire sans sucre, parce que le sucre va au contraire abîmer votre collagène. Le collagène donne un effet ferme et rebondi à votre peau.

Le café facilite le drainage lymphatique

Beaucoup de marques ont compris l'intérêt du café dans leurs soins. On en trouve la plupart du temps dans des gels et des crèmes minceur. Vous en avez par exemple chez Guinot. Malheureusement, vous n'allez pas perdre tous vos kilos en trop grâce en appliquant ces crèmes.

"La caféine agit sur la paroi des vaisseaux lymphatiques et elle déstocke l'eau", explique une dermatologue au micro d'Europe 1. "On ne va pas enlever des amas graisseux de cellulite avec des crèmes à la caféine, mais on peut activer un petit peu le drainage et chasser l'eau de l'endroit où elle a tendance à s'accumuler. Donc ça va activer le drainage lymphatique grâce à une utilisation régulière."

Le café est un excellent exfoliant

Il existe beaucoup de gommages à base de café. On va utiliser le marc de café pour les gommages pour le corps ou le visage. On y trouve des petits grains de café, très fins, qui vont poncer très légèrement la peau. Cela va permettre de retirer les petites peaux mortes. Si vous les laissez, elles donnent un effet rocailleux et terne à la peau. Donc en les retirant, vous allez retrouver de l'éclat. Et vous aurez aussi une peau toute douce. La marque Terre de Mars, qui s'est spécialisée dans le café, propose un gommage au café.

Le café aide à éliminer les rougeurs

Le café retexture la peau. Il aide à stimuler la circulation sanguine et donne instantanément un teint radieux. La quantité élevée d’antioxydants contribue à éclaircir la peau terne et fatiguée.

Le café fait pousser les cheveux

La caféine active la microcirculation pour la peau. Et elle agit de la même manière pour le cuir chevelu. La caféine va gorger le bulbe du cheveu de nutriments. Et cela va permettre aux cheveux de mieux se régénérer, de pousser un peu plus vite. Donc, si vous avez une pousse paresseuse ou une chute saisonnière, la caféine peut vous aider.