À quelques jours du repas de Noël, la question de la prise de poids est centrale pour certains. Alors, pour garder la ligne et limiter les excès, certaines méthodes sont à privilégier par rapport à d'autres.



Le marathon des repas de fin d'année débute. Dès cette semaine, les Français vont jusqu'au 31 décembre, enchaîner les repas longs et parfois lourds à digérer. Alors, dans quel état d'esprit sont les Français ? Europe 1 est allée vous poser la question.

Emmitouflés dans leur manteau, Béatrice et son mari font la queue devant un restaurant et discutent du menu de Noël. "On va manger du foie gras, un feuilleté d'escargot, du chapon... Et la bûche bien sûr !", explique-t-elle au micro d'Europe 1.

Des astuces nombreuses

Et pour pallier ses futurs excès, ils ont imaginé une petite ruse. "On a prévu de moins manger pour accumuler tous les repas du 24 et du 25", ironise Béatrice.

Derrière eux, Charbel et Anna, étudiants, misent tout sur la diète. "Depuis deux semaines, je ne mange plus de chocolat, j'évite tout ce qui est coca", explique Charbel. "Je pense qu'un ou deux jours avant, je vais jeûner", assure de son côté Anna.

Une surcharge pondérale qui disparaît au moins de janvier

Du point de vue médical, pas de recommandations particulières. Mais le médecin nutritionniste, Arnaud Cocaul, déconseille absolument de faire un régime. Si vous faites des interdits alimentaires, le risque, c'est le craquage. Donc, il y a des gens qui se restreignent en disant 'Bon, je risque de déraper'. Évidemment, dès qu'il y a une incartade quelconque, ils prennent du poids à toute allure", souligne-t-il.

Une chose est sûre : la prise de poids est quasi inévitable. En moyenne, les Français prennent un kilo et demi pendant les fêtes. Une surcharge qui disparaît en général en quelques semaines en reprenant une alimentation équilibrée.