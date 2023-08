Rentrée : pourquoi changer de rythme de sommeil peut perturber votre microbiote intestinal

Le retour au bureau, c'est aussi reprendre son rythme. Finies les grasses matinées, la petite sieste après le déjeuner ou encore les dîners interminables. C'est très important, si l'on en croit une étude britannique publiée récemment dans The European Journal of Nutrition. Impératif même, puisqu'il suffit d'un tout petit décalage dans nos habitudes pour perturber notre microbiote intestinal, c'est ce qu'on appelle le jetlag social.

La flore intestinale, importante pour notre santé générale

Décaler sa nuit d'1h30 à peine entre la semaine et le week-end suffiraient à altérer la flore intestinale, particulièrement importante pour notre santé générale. C'est ce que les chercheurs ont pu observer chez les personnes qui se couchent plus tard et se lèvent plus tard le week-end. "Vous avez des différences sur quelques bactéries intestinales qui semblent être plutôt associées à des mauvaises fonctions ou des bactéries plutôt à pouvoir pro-inflammatoires", explique Benoît Chassin, directeur de recherche à l'Inserm.

Un résultat à nuancer toutefois, car dans l'étude, ceux qui décalent leur sommeil sont généralement plus jeunes, ont une alimentation moins saine... Des facteurs qui peuvent aussi perturber le microbiote. "Cette étude est très importante, mais il faut maintenant aller plus loin. Si on veut faire le lien entre jetlag social et altération de la composition du microbiote, et aussi comprendre comment ces altérations peuvent avoir un rôle en santé humaine, il y a encore beaucoup de travail à réaliser", reprend le chercheur.

Reste qu'un sommeil régulier est un facteur déterminant pour la santé de nos intestins. L'idéal serait bien de ne pas changer de rythme entre semaine et week-end.