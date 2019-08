Chronobiologie : comment recaler son enfant avant la rentrée ?

EUROPE 1 VOUS ACCOMPAGNE

Pendant presque deux mois de vacances, ils se sont couchés plus tard, ont profité des soirées d'été et des grasses matinées, et voilà qu'il faut qu'ils se recalent. Rien de très évident pour les enfants, comme pour leurs parents d'ailleurs. Interviewée jeudi au micro de Mélanie Gomez, dans Sans rendez-vous sur Europe 1, Mélaine Descamps, psychologue de l’Education Nationale, livre quelques conseils pour remettre doucement les pendules à l'heure pour toute la famille.

Faut-il préparer son enfant à la rentrée en l'habituant à se coucher plus tôt les derniers jours de vacances ?

Pour bien mémoriser, pour être de bonne humeur à l'école et de manière générale pour être en bonne santé, un enfant doit avoir son compte de sommeil. Mais s'il s'était habitué à se coucher à 23h, cela risque d'être compliqué de le faire se coucher à 20h les jours qui précèdent la reprise. La première des choses à faire est d'en discuter avec son enfant. Et plutôt que de le contraindre à se coucher tôt, mieux vaut commencer progressivement à le lever plus tôt. Il ne s'agit pas de le sonner au clairon mais de le réveiller de façon positive avec un bon petit déjeuner par exemple, et d'avancer le réveil progressivement jour après jour.

Combien de temps faut-il pour qu'un enfant se recale après les vacances ?

En général, il faut quelques jours. C'est un peu comme de revenir d'un voyage à l'étranger, il faut se remettre sur un autre fuseau horaire. Mais tous les enfants ne sont pas égaux face au sommeil. Surtout, nous avons tous des rythmes de sommeil différents. Le corps envoie des signaux - les bâillements, les yeux qui piquent - et il faut les repérer pour ne pas avoir ensuite du mal à s'endormir. Il faut aussi apprendre à l'enfant à repérer ces moments là. Le mieux, c'est d'observer quand ces signaux apparaissent. Dès lors que l'on sait à quelle heure passe 'le train du sommeil' on peut anticiper. Le lendemain on aura déjà mis l'enfant au lit et raconté une histoire quand le train passe. Si on manque ce train là, il faut en général attendre 1h30 à 2h avant qu'il ne repasse.

Doit-on s'inquiéter si son enfant ne dort pas la veille de la rentrée ?

Non, la veille de la rentrée c'est toujours plus compliqué de s'endormir car il y a de l’excitation, des petites angoisses. Mais ce n'est pas grave, il dormira mieux le lendemain. Et si les problèmes pour dormir persistent en début d'année, il ne faut pas hésiter à en discuter avec son enfant et établir des protocoles, des rituels afin de définir comment l'enfant va se coucher, de façon à ce que moment devienne quelque chose de positif.

Est-ce normal qu'un ado ait encore plus de mal à se coucher ?

Oui car à l'adolescence un décalage hormonal se produit. L'ado aura donc naturellement envie de se coucher beaucoup plus tard. C'est d'ailleurs pour cette raison que dans certains pays les élèves ne commencent pas le lycée avant 9h du matin. Pour inciter ses ados à se coucher tôt, il est important en tant que parent de montrer que l'on se préoccupe de leur sommeil, discuter avec eux plutôt que de les prendre de front en les forçant à faire des choses qu'ils ne comprennent pas.

Faut-il limiter l'usage des écrans ?

C'est un usage qui doit être contrôlé. Il est important de définir un cadre. Ce peut être déterminer des horaires, interdire les écrans pour les plus jeunes pendant la semaine et autoriser quelques heures le week-end par exemple. Mais de manière générale, il est recommandé d'éviter les écrans avant 3 ans pour éviter qu'ils ne développent des troubles de l'attention.