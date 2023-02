Qu'est-ce qu’un AVC et comment prévenir des risques ?

L'humoriste Pierre Palmade a été victime d'un AVC samedi soir. 130.000 personnes en sont victimes chaque année en France et un tiers en meurent. On vous explique ce qu'est un accident vasculaire cérébral et comment prévenir des risques.

Deux types d'AVC existent

Un AVC est dû à l'arrêt brusque et rapide de la circulation sanguine dans le cerveau. Il en existe deux types : l'AVC ischémique provoqué par la présence d'un caillot de sang dans une artère cérébrale, et l'AVC hémorragique causé par la rupture d'un vaisseau.

L'excès de cholestérol, le diabète, l'obésité ou encore le tabagisme sont des facteurs de risque. Les séquelles peuvent être irréversibles : paralysies, troubles de la parole ou encore de l'équilibre. La prise en charge dans les premières minutes permet de les éviter.

Si vous avez du mal à bouger un bras ou une jambe, si vous ne trouvez plus vos mots ou encore si vous remarquez une paralysie d'une partie de votre visage, c'est peut-être le signe d'un AVC. Il faut immédiatement appeler le 15.