Qu'est-ce que «le bruit blanc», prétendument relaxant, qui cartonne sur les plateformes de streaming ?

Ils sont plus écoutés qu'Ed Sheeran ou Rihanna, et ils comptent plus d'un milliard d'écoutes sur Spotify pour certains podcasts : ce sont les bruits blancs. Ils envahissent les plateformes de streaming et les adeptes sont de plus en plus nombreux. Mais qu'ont-ils de si particuliers et surtout comment fonctionnent-ils ?

Une solution miracle contre les voisins bruyants

"Le bruit blanc est très artificiel, on génère des séquences de nombres aléatoires et quand on passe ça à travers la carte son d'un ordinateur par exemple, ça donne un son qui balaye toutes les fréquences auditives que nous pouvons percevoir" explique Thomas Andrillon, neuroscientifique à l'Institut du cerveau de l'Inserm. Les bruits blancs peuvent couvrir tous les sons dans une pièce, car pour être perçus par notre cerveau, "ils devront franchir une sorte de seuil un peu plus haut". Ils seraient donc une solution miracle pour tous ceux qui ont des voisins bruyants ou des collègues envahissants.

De plus, les bruits blancs seraient très efficaces pour aider à s'endormir et ils seraient même très efficaces contre les acouphènes. À leur écoute, l'attention du cerveau serait détournée et les sifflements incessants passeraient ainsi au second plan, de quoi s'offrir un moment de répit pour toutes les personnes concernées.