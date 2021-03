Quelques astuces pour éviter les allergies saisonnières

C'est le retour des beaux jours où l'on profite du soleil et des balades champêtre. Mais le printemps est également synonyme d'allergies saisonnière. Plus de 25% de la population française en souffre chaque année, un chiffre multiplié par quatre au cours des trente dernières années. Le médecin d'Europe 1, Jimmy Mohamed vous propose quelques astuces dans sa chronique Notre Santé, mardi, pour atténuer les symptômes.

"Les allergies saisonnières se manifestent par la rhinite allergique : des crises d'éternuements, le nez qui coule ou qui est bouché, les yeux qui grattent ou qui sont rouges avec ce qu'on appelle la conjonctivite. C'est une infection bénigne mais pour certains, elle entraîne un véritable handicap. Les allergies saisonnières vont altérer la qualité de vie dans leurs formes sévères, car certaines personnes font des crises d'asthme. Les enfants peuvent manquer l'école et elle peut être source d'arrêts maladie.

Dans les allergies, il existe une composante héréditaire forte : si, par exemple, vos deux parents sont allergiques, vous avez 70% de risque de l'être aussi. Quel que soit l'âge, les plus forts pourvoyeurs de rhinite allergique sont les acariens, les pollens de graminées et les chats. Pour les chats, c'est facile : il suffit de ne pas en avoir et c'est réglé.

Quelles sont les solutions pour limiter ces allergies ?

En ce qui concerne les acariens, tous les efforts doivent être concentrés sur la chambre à coucher. Il est recommandé d'éviter les moquettes, les tapis, les peluches, mais aussi de passer régulièrement l'aspirateur. Les acariens adorent deux choses : l'humidité et la chaleur. Pour l'humidité, il faut aérer régulièrement la pièce très tôt le matin ou tard le soir et pour la chaleur ne pas la surchauffer à plus de 20 °C grand maximum.

Pour les pollens, mieux vaut éviter les promenades champêtres, même si en ce moment, on en a envie. Il est aussi conseillé de prendre sa douche le soir pour laver le pollen accumulé toute la journée avant de se coucher. N'oubliez pas aussi de bien vous sécher les cheveux car les pollens se fixent plus lorsqu'il y a de l'humidité. Enfin, ne mettez pas le linge dehors puisque vous allez mettre du pollen partout."