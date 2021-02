Quelle est la différence entre une fibroscopie et une coloscopie ?

Ce sont deux mots qui peuvent faire peur : la fibroscopie et la coloscopie. Ces deux méthodes d’exploration médicale, couramment utilisées pour regarder le système digestif, n’ont ni la même méthode ni le même but. "La fibroscopie, c'est un peu l'iPhone des gastro-entérologues, ils s'amusent avec. Ça permet de voir ce qui se passe dans la bouche par le haut", explique le docteur Jimmy Mohamed, lundi dans l’émission Sans Rendez-vous sur Europe 1.

"Quand c'est par le bas au niveau de l'anus, c'est la coloscopie. Parfois, on fait l'un ou l'autre ou les deux en même temps." Europe 1 revient sur les différences entre ces deux examens.

A quoi sert la fibroscopie ?

"La fibroscopie sert à explorer le tube digestif par le haut. On va regarder votre œsophage, si jamais on pense que vous avez une ulcération, un reflux qui a pu irriter cet œsophage et donner ce qu'on appelle une œsophagite. Ensuite, on va pouvoir descendre un peu plus bas pour regarder ce qui se passe au niveau de votre estomac, s'il y a un ulcère qui peut saigner.

La caméra descend dans la gorge, dans l’œsophage puis l'estomac. On peut aussi faire des actes. Si quelque chose saigne, on peut arrêter le saignement. On peut faire également des biopsies et parfois, on peut tout simplement compléter (ou pas) par la coloscopie.

Faut-il faire une anesthésie lors d'une fibroscopie ?

Vous avez le choix. Il est possible de faire une fibroscopie sans anesthésie générale mais il faut être extrêmement courageux. Certains le font parce qu'ils ne veulent pas d'anesthésie mais ce n'est pas une partie de plaisir. Parfois, certains patients ont des contre-indications à l'anesthésie quand ils sont trop fragiles. Quand c'est fait en urgence, c'est sans anesthésie.

Que regarde-t-on lors d'une coloscopie ?

Dans une coloscopie, on va explorer toute la partie du côlon en partant de la marge anale au rectum, pour aller vers le côlon droit, le côlon gauche, le côlon transverse. On va regarder s'il y a des polypes, un saignement ou une irritation. On peut faire des gestes avec une biopsie ou couper un petit élément qui dépasse totalement : un polype. Donc c'est à la fois diagnostique mais aussi thérapeutique : si vous avez un polype, on vous l'enlève.

Pour la coloscopie, il faut toujours une anesthésie générale. Imaginez un tube d'un mètre qui va jusque dans votre côlon... Il faut vraiment dormir."