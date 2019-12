Que faire si son bébé a la tête plate ?

EUROPE 1 VOUS ACCOMPAGNE

Au secours, mon bébé à la tête plate ! Si ce phénomène peut inquiéter certains parents, il est pourtant tout à fait normal à la naissance. On estime à un bébé sur deux le nombre de nourrissons qui ont une déformation naturelle de la forme de leur crâne. Pourquoi ? Parce que le crâne des nouveaux-nés est tout mou, un peu comme de la pâte à modeler. C'est ce qui permet notamment que la tête du bébé puisse passer le canal vaginal lors de l'accouchement. Cette déformation va disparaître au fil du temps, mais chez certains bébés, elle tend à s'aggraver.

C'est lié notamment au fait que le poids de la tête du bébé est très important par rapport au reste de son corps. La musculature du cou est faible, les tous petits ne tiennent donc pas vraiment leur tête en place. Dans le cadre de la prévention contre la mort subite du nourrisson, on a également conseillé aux parents de coucher leur nouveau-né sur le dos. Comme la tête est toujours appuyée au même endroit, les os du crâne peuvent s'affaisser et l'enfant garder une tête plate. Mais en règle générale, quelques conseils simples permettent de l'éviter.

Essayer de stimuler les bébés pour qu'ils tournent la tête

S'il faut quand même coucher le bébé sur le dos, on peut néanmoins changer son orientation. Par exemple en lui laissant la tête vers la fenêtre, pour qu'il soit stimulé par la lumière et tourne volontairement les yeux, donc la tête. On évite également les cosys, ces sièges dans lesquels les plus petits ne bougent pas, car cela favorise les mêmes appuis. Lorsqu'ils sont couchés sur les tapis d'éveil, il faut éviter les arches immobiles au-dessus des nourrissons. Comme ça, ils auront les yeux stimulés à droite et à gauche. Il est aussi préférable de les mettre sur le ventre dans la journée. On évite les cale-têtes.

Associer tête plate et malformation du cerveau est une erreur, en revanche cela peut avoir des conséquences au niveau de la mâchoire et préparer une éventuelle scoliose. En cas de doute, mieux vaut donc consulter son pédiatre, qui peut prescrire une espèce de casque dans les cas les plus avancés. Mais cela reste assez rare.