Procès du Mediator : "Ce médicament nous a confisqué notre maman"

TÉMOIGNAGE

Après plusieurs mois d’audience, interrompus pour cause d’épidémie de coronavirus, le procès du Mediator arrive à son terme. Le réquisitoire a commencé mardi matin et doit avoir se poursuivre jusqu’à mercredi. Le laboratoire Servier est poursuivi pour "tromperie aggravée", "blessures et homicides involontaires" et "escroquerie" au sujet de son médicament coupe-faim le Mediator, prescrit pendant 33 ans et qui a fait des milliers de victimes. Parmi elle, la mère de Soraya Bento, qui a pris ce médicament pendant plus de dix ans et qui est morte en octobre 2019, un peu plus d’un mois après le début du procès.

"Nous ne sommes pas des cobayes"

"Elle était très impliquée, elle voulait aller à l’audience en chaise roulante. Mais son état s’est dégradé, ses organes ont été détruits. Le Médiator nous a confisqué notre maman", confie Soraya Bento au micro d’Europe 1. "Maintenant, j’ai encore plus de volonté et de force pour pouvoir continuer à me battre au nom de ma mère. C’est elle qui nous a dit 'je compte sur vous les enfants, battez-vous jusqu’au bout'. Elle nous a confié cette mission. Le laboratoire Servier doit assumer ses erreurs, ils doivent se rendre compte de tout ce qu’ils ont fait. Nous ne sommes pas des cobayes", poursuit-elle.

La défense aura ensuite la parole à partir du 29 juin et le jugement sera mis en délibéré et rendu en 2021.