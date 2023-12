Mediator : le groupe Servier condamné en appel à rembourser plus de 415 millions d'euros

Le groupe Servier qui a commercialisé le Mediator, un médicament utilisé comme coupe-faim accusé d'avoir provoqué de graves lésions cardiovasculaires, a été condamné mercredi en appel à une amende de plus de neuf millions d'euros et à rembourser plus de 415 millions d'euros aux organismes de sécurité sociale et mutuelles. Le groupe pharmaceutique a été reconnu coupable de tous les délits qui lui étaient reprochés, y compris le délit d'escroquerie pour lequel il avait été relaxé en première instance.

