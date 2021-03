Près de 90% des lits de réanimation occupés en France

Le taux d'occupation des services de réanimation était vendredi "d'environ 89%" dans le pays confronté à une troisième vague de l'épidémie de Covid-19, a indiqué lundi à l'AFP la direction générale de la santé et de l'offre de soins.

4.766 personnes hospitalisées en réanimation

"Le 26 mars 2021, le taux d'occupation national des services de réanimation est d'environ 89%, soit environ 6.833 lits occupés (patients Covid et non-Covid) sur 7.665 lits", a précisé à l'AFP la DGOS ajoutant que "la montée en charge des capacités se poursuivait dans toutes les régions".

Le nombre de patients atteint du Covid-19 hospitalisés en réanimation en France était vendredi de 4.766, contre 4.709 la veille, selon les données de Santé publique France (SpF). Le nombre le plus haut de la deuxième vague date du 16 novembre, avec 4.903 malades soignés dans ces services qui accueillent les cas les plus graves, à cette date. Selon les chiffres de la DGOS, 1.781 de lits de réanimation étaient ouverts vendredi en Ile-de France, 902 en Hauts-de-France, 793 en Provence-Alpes-Côte d'Azur et 789 en Auvergne-Rhône-Alpes.