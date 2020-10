"Ils ne vérifient pas" : des voyageurs pressés falsifient leurs tests Covid-19

REPORTAGE

Pour prendre un avion à destination de l’Outre-mer, les voyageurs ont l'obligation de présenter un test Covid-19 négatif datant de moins de 72 heure avant l'embarquement. Mais il est compliqué d’obtenir le résultat à temps. A la Réunion, par exemple, les laboratoires sont totalement saturés, comme en métropole. Certains voyageurs fabriquent donc de faux test pour décoller, une pratique lourdement punie par la loi.

"C'est un jeu d'enfant", explique Louis. Assis devant son ordinateur, il n'a besoin que quelques clics pour falsifier un test Covid. Un de ses amis, coincé à Paris, en a besoin pour le rejoindre à la Réunion. Passant par un logiciel de montage, Louis remplace ses propres nom et prénom par ceux de son amis. "Je ne commercialise pas ça, je le fais pour mes amis", ce justifie le jeune homme. "Si tout est bon vous pouvez embarquer, ils ne vérifient pas. Il n’y a pas de machine comme pour les faux billets."

Un phénomène répandu ou marginal ?

Les autorités n’arrivent pas à quantifier le nombre exact de contrevenants et les fraudeurs agissent en total impunité. La question est prise très au sérieux par la compagnie Air austral. "On a eu quelques doutes par rapport aux documents, notamment concernant les dates. Il nous est plusieurs fois arrivé de demander confirmation aux laboratoires", affirme la porte-parole de la compagnie, Stéphanie Bégère. "Ça n’est pas non plus si simple et ça n’est pas le rôle de la compagnie."

Le préfet de la Réunion, Jacques Billant, reconnait qu’il est difficile de lutter contre le phénomène, d'autant plus qu'il est impossible à mesurer : "S’ils le font c’est qu’ils ne respectent pas la loi, donc ils n’en font pas la publicité." Difficile de dire si cette pratique est marginale ou plus répandu "J’ai vu que ça correspondait à une réalité puisqu’il y a eu quelques témoignages. C’est complètement irresponsable", lâche-t-il.

Face aux difficultés à repérer les fraudeurs, un groupe de médecins réunionnais a lancé un appel au ministère des Outre-mer. Ils souhaitent que l’on autorise les tests salivaires dont les résultats seront moins long à obtenir pour les voyageurs.