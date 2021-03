Quelles fleurs utiliser pour fabriquer des produits cosmétiques ?

Avec le retour du printemps le week-dernier, les fleurs commencent à embellir nos jardins. Mais ce n'est pas la seule utilité de ces végétaux. Grâce à leurs propriétés, les fleurs sont aussi très utiles pour la production de cosmétiques. Aujourd’hui, il suffit de regarder dans les placards des salles de bain pour y trouver des crèmes anti-âge composées d’extraits de fleurs en tous genres. Cet usage date de plusieurs millénaires comme le raconte Kathleen Emery, responsable des soins de la peau chez la marque Mavala, lundi dans Sans rendez-vous. "Au temps de l'Égypte antique, il y avait déjà des potions, des onguents, des lotions et même des cataplasmes issues de la botanique", rappelle-t-elle.

La rose, championne du renouvellement cellulaire

"Cléopâtre, que l'on sait très soucieuse de sa beauté, faisait macérer des pétales de rose dans de l'huile qu'elle appliquait ensuite sur son visage pour préserver la jeunesse de sa peau", raconte la spécialiste. Théoriquement, les 250.000 fleurs répertoriées aujourd'hui dans le monde pourraient servir à produire des cosmétiques, car elles ont toute la qualité d’être hydratante. Mais, chaque fleur étant unique, il y a donc des bienfaits particuliers.

La plus utilisée dans l'industrie des cosmétiques est par exemple la rose. C’est la championne du renouvellement cellulaire et elle a des vertus anti-inflammatoires, ce qui en fait une alliée précieuse pour la production de crèmes anti-âge.

Pour les peaux à imperfections, c'est l’hibiscus qui a la cote. Au micro d'Europe 1 lundi, Juliette Munoz, cofondatrice de la marque de cosmétiques La Canopée, confirme qu'elle est très utilisée contre les points noirs et les boutons : "On en fait une infusion pour réussir à extraire tous ces acides de fruits qui ont un pouvoir kératolytiques, c'est-à-dire qu'on utilise pour exfolier la peau." Juliette Munoz "conseille de l'utiliser très régulièrement" sur les peaux à imperfections, car cela "aide vraiment à la cicatrisation des boutons et au renouvellement cellulaire."

La camomille romaine ne sent pas bon... mais est très utile !

En revanche, il ne faut pas se fier à l’odeur d’une fleur pour en déduire ses vertus. Concrètement, ce n’est pas parce qu’une fleur sent bon qu’elle sera obligatoirement très bonne pour la peau et inversement. "La camomille romaine, par exemple, a une fragrance qui n'est pas tout à fait agréable", explique Juliette Munoz. "Mais on l'utilise pour ses propriétés pour la peau. Elle est très apaisante et calmante pour les peaux plutôt sensibles et réactives."

Autre fleur très appréciée pour lutter contre les tâches brunes sur la peau ou les rougeurs : le lys, qui a des propriétés éclaircissantes. C'est donc la fleur parfaite pour redonner un coup d’éclat au visage.

Certaines fleurs arrivent, elles, à survivre dans des conditions environnementales extrêmes. Cela en fait des sources précieuses de substances protectrices pour la peau. Kathleen Emery cite notamment la "rose des Alpes" qu'elle décrit comme "absolument fascinante parce qu'elle pousse à très haute altitude". "Elle subit un froid intense en hiver et un rayonnement UV intense en été. Elle est soumise au vent, mais aussi à la sécheresse. Pourtant, elle a la capacité de garder ses feuilles vertes toute l'année. Pour nous, c'est une source d'inspiration phénoménale."

Quant à la partie de la fleur à utiliser, tout dépend de où se trouvent les propriétés recherchées dans le végétal. Pour la lavande, par exemple, on peut utiliser la fleur entière, tandis qu'on exploite plutôt la tige pour le romarin.