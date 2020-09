Pourquoi il faut arrêter de se retenir d’éternuer

>> C’est un geste d’une grande banalité mais qu’on n’ose plus forcément faire en public : éternuer. En cette période d’épidémie de coronavirus et de port de masque généralisé, la tentation est grande de retenir son éternuement. Et pourtant, ce geste n’est pas anodin pour la santé, rappelle mardi sur Europe 1 le Dr Jimmy Mohamed, notre consultant santé.

"Je vais d’abord raconter l'histoire d'abord d'un jeune homme de 34 ans qui, après avoir éternué, s'est plaint d'une douleur au niveau de la gorge et de la poitrine. Il a décidé de consulter. Et lorsque le médecin l’examinait, il avait l'impression d'entendre un petit craquement. Il a décidé d'aller pousser les examens complémentaires avec un scanner. Il s'est rendu compte que ce jeune homme avait une déchirure de l'arrière-gorge. Et pour être plus précis, ce qu'on appelle un pneumomédiastin, c'est-à-dire de l'air qui s'est inséré dans la zone entre les poumons. Car lorsque vous vous retenez d'éternuer, vous augmentez la pression. Elle va être multipliée par 5 à 20.

"A force de répéter ces gestes, tout cela va se fragiliser. Vous allez perdre des neurones"

Mais ce n'est pas tout. Au-delà de cette histoire un peu anecdotique, le professeur Philippe Amoyel, dans son guide anti-Alzheimer, recommande de ne jamais vous retenir ni de tousser ni d'éternuer. Parce que lorsque vous faites ça, vous augmentez la pression au niveau de votre nez, au niveau de la gorge, au niveau des oreilles, mais aussi au niveau du cerveau.

Et vous allez entraîner une fragilité au niveau des vaisseaux sanguins qui vont parfois, sur des zones de faiblesse, entraîner des tout petits saignements. Sauf que ces saignements, évidemment, ils vont cicatriser tout seul, mais ils vont former une cicatrice. Et à force de répéter ce geste, tout cela va se fragiliser. Vous allez perdre des neurones propices à l'évolution d'une maladie d'Alzheimer. Donc, vous l'aurez compris, il faut éternuer, même si c'est un peu compliqué avec le masque.

Zoom sur le "Achoo syndrome"

Et l’éternuement n’est pas réservé aux seules périodes de froid. Il y a un syndrome qui est plutôt rigolo, on appelle le ‘Achoo syndrome’, qui est très fréquent, puis qu’il touche 10 à 30% de la population. Il s’agit du fait d'éternuer lorsqu'il y a une stimulation lumineuse, un excès de lumière ou un rayon de soleil. L'explication est plutôt simple : lorsque vous avez de la lumière qui arrive au niveau de vos yeux, pour éviter d'avoir trop de lumière, ou pas assez, à cet endroit-là, il y a un message nerveux qui passe par les fosses nasales. Votre cerveau a l'impression qu'il y a une agression et tout d'un coup, vous vous mettez à éternuer.

Alors vous allez dire mais à quoi ça sert ? Ce serait lié à un réflexe archaïque. Lorsque le bébé sort du ventre de la maman, parfois, il se met à éternuer lorsqu'il a justement de la lumière au niveau des yeux. Ça serait pour évacuer les sécrétions du liquide amniotique. Il s’agit donc d’un réflexe archaïque de survie qui ne sert pas à grand-chose, mais qu'on garde, pour certains, pendant très longtemps."