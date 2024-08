Pour ne pas ramener de créatures effrayantes, une autorité européenne demande de ne pas rapporter de végétaux de l’étranger

"Ne rapportez pas de plantes, de graines ou fruits dans vos bagages." Le message de l'Autorité européenne de sécurité des aliments au début des grandes vacances ne peut pas être plus clair. Mangues, cactus, avocat... En rapportant des végétaux de l'étranger, il est possible, sans le savoir, de transporter des espèces nuisibles hautement dangereuses pour la sécurité alimentaire européenne.

Des insectes pas forcément visibles à l'œil nu

La punaise diabolique, le capricorne asiatique ou encore le dragon jaune des agrumes… Derrière ces drôles de noms, il existe un vrai danger. Des insectes et des bactéries peuvent se cacher dans les plantes, les graines et ou encore des fruits que l'on rapporte de l'étranger et qui s'attaquent aux autres végétaux.

>> LIRE AUSSI - Les micros-ondes abritent de petits compagnons pas toujours sympathiques pour votre santé

Tous ne sont pas visibles à l'œil nu. C'est le cas des bactéries et virus, mais aussi de certains parasites présents dans les fruits sous forme de larves comme la mouche orientale. Il faut donc être vigilants face à cette menace pour les récoltes françaises, alerte Maria-Rosaria Marrino du ministère de l'Agriculture.

"Par exemple, la mouche orientale de fruit s'attaque aux pêchers, aux pruniers, aux abricotiers, donc il y aura des baisses de production et une baisse de production. Cela signifie aussi une diminution de notre souveraineté alimentaire", détaille-t-elle. D'après l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, 20 à 40 % de la production alimentaire mondiale serait perdue chaque année du fait des organismes nuisibles qui s'attaquent aux végétaux.