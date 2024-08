Les micros-ondes abritent de petits compagnons pas toujours sympathiques pour votre santé

La soupe que vous réchauffez dans le four micro-ondes, les pâtes ou encore la ratatouille... Ces aliments vous nourrissent vous, mais aussi les bactéries présentes dans cet électroménager de la vie quotidienne. Les scientifiques confirment que les salmonelles, la listeria ou encore Escherichia coli, dangereuses pour la santé, sont détruites par les rayonnements des appareils. En revanche, quelques bactéries survivent et peuvent vous faire tomber malade.

Laver son micro-ondes chaque semaine

"Gastro-entérites, diarrhées, vomissements... Ce sont les premiers risques que l'on peut avoir, car les bactéries se développent au niveau de l'intestin en détériorant un petit peu ou beaucoup le microbiote intestinal. Dans tous les cas, il faut se dire qu'au-delà de ces dérèglements intestinaux, on ira rarement plus loin dans les risques pour la santé.", détaille Christophe Mercier, microbiologiste.

Pour vous éviter ces désagréments, la prochaine fois que vous réchaufferez votre part de pizza au micro-ondes, pensez à la mettre sur une assiette et pas directement sur le plateau. Couvrez vos aliments avec une cloche. Et enfin, lavez votre micro-ondes chaque semaine pour éliminer les résidus de nourriture et donc limiter la prolifération des bactéries.